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Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс

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  • 25.08.2021, 11:54
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Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс
Чарли Уоттс
Фото: Reuters

Музыканту было 80 лет.

Ударник Rolling Stones Чарли Уоттс, чей талант и харизма на протяжении более чем полувека во многом были движущей силой группы, скончался в возрасте 80 лет.

Как сообщает ВВС, незадолго до этого он неожиданно отказался от участия в турне группы, которое было отложено из-за пандемии, сославшись на состояние здоровья (ранее он лечился от рака горла), и даже подобрал себе замену в лице Стива Джордана, долгое время игравшего с Китом Ричардсом в X-Pensive Winos.

Дань уважения музыканту отдали многие звезды, в том числе сэр Пол Маккартни, сэр Ринго Старр и сэр Элтон Джон.

«Милейшим человеком, фантастическим ударником, надежным как скала» назвал Чарли Уоттса Пол Маккартни.

«Печальный день, – написал Элтон Джон, – Чарли Уоттс был гениальным ударником, стильным парнем и великолепным товарищем».

Брайан Уилсон из Beach Boys признался, что был поражен известием о смерти Уоттса, которого он тоже назвал блестящим музыкантом.

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