Жители Дрогичина добились, чтобы улицы в городе получили белорусские названия 3 25.08.2021, 11:56

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Дрогичин

Фото: Planetabelarus.by​

Улица Московская стала Минской.

Три проектируемые улицы Дрогичина из четырех получили белорусскую топонимику в результате общественного обсуждения, сообщает euroradio.fm.

Изначально местные власти предложили дать улицам названия "Московская", "Петра Багратиона", "Ивана Айвазовского"и "Георгия Жукова".

Однако когда проект был вынесен на обсуждение, жители Дрогичина решили высказать свое мнение. Всего люди направили в райисполком 27 писем с 92 вариантами названий, уточняет местный райисполком.

В результате из старого списка остался только советский маршал Жуков. Улица Московская стала Минской, Багратиона — Михаила Герасимова (это партизан времен Великой Отечественной), Айвазовского — Юрия Блинова (уроженец Дрогичина, пианист, один из владельцев клуба "Крумкачы").

Дрогичин — древний белорусский город, известный с 1452 года. Сейчас это районный центр Брестской области, в котором живет около 15 тысяч человек.

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