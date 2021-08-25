Медики назвали самые полезные продукты для щитовидки
- 25.08.2021, 11:59
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Один из таких продуктов — семечки.
Правильное, сбалансированное питание играет не последнюю роль в профилактике заболеваний щитовидной железы. Поскольку именно с продуктами в наш организм поступают полезные вещества, в том числе и йод, необходимые для нормального функционирования щитовидной железы, пишет healthinfo.ua.
Несмотря на то что специальной диеты для профилактики заболеваний щитовидной железы, в сущности, нет, полноценное рациональное питание все же, несомненно, играет большую роль. Врачи давно заметили, что даже при наличии заболевания сочетание верно подобранной терапии с нормализацией питания приводит к более скорым положительным результатам, нежели когда больной оставался на своем прежнем рационе.
При предрасположенности к заболеваниям щитовидной железы нам следует избегать продуктов, которые ведут к ожирению, а также отрицательно сказываются на иммунной и нервной системах. Не забывайте, в нашем организме все тесно взаимосвязано друг с другом. Если вы не можете отказаться от некоторых продуктов, то хотя бы ограничьте их употребление. Итак, к вредным для щитовидной железы продуктам относятся:
- сахар и продукты, его содержащие (конфеты, варенья, торты, пирожные, печенье, компоты и т. п.);
- жиры и насыщенные жиром продукты (гидрогенизированное масло и маргарин, чипсы, выпечка и пр.);
- кофе и чай;
- алкогольные напитки;
- консервы (супы быстрого приготовления, тушенка, все продукты, содержащие консерванты, маринованные овощи);
- соусы и приправы (кетчуп, горчица, майонез и т. д.).
На вашем столе должны обязательно появиться полезные для щитовидной железы продукты, которые содержат необходимое количество витаминов, микроэлементов и белков. Это:
- кисломолочные напитки, особенно те, в которых содержатся живые бактерии (ацидофильные и бифидобактерии);
- творог средней жирности;
- отварная рыба;
- морепродукты (креветки, кальмары, мидии и пр.);
- морская капуста и другие водоросли;
- орехи всех видов, арахис (только после термообработки);
- семечки (тыквенные, подсолнечные, арбузные, яблочные);
- сухофрукты (изюм, чернослив, курага, урюк, инжир, финики, яблоки, груши);
- свежие фрукты (особенно лимоны);
- ягоды (клюква, брусника, черника, земляника, крыжовник, черная смородина, калина, рябина красная);
- овощи (морковь, капуста, свекла, тыква сырая);
- зелень (особенно чеснок, лук, сельдерей, хрен);
- дикорастущие травы (крапива, сныть, корень одуванчика);
- свежевыжатые соки овощей, фруктов и ягод;
- свежевыжатые соки дикорастущих трав (молодых одуванчиков, сныти, крапивы) и листьев (березы, липы);
- напитки из шиповника, боярышника или корня одуванчика ( кофе Азавы – измельченный корень одуванчика и цикорий заваривают как обычный чай), травяной или зеленый чай;
- вода минеральная, талая, родниковая;
- компоты, морсы и другие напитки из натуральных продуктов домашнего приготовления;
- мед.
Очень полезен для профилактики заболеваний щитовидной железы сырой свежий сок петрушки. Его можно смешивать с другими овощными соками – морковным, салатным или шпинатным в пропорции 1: 3.