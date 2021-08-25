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Медики назвали самые полезные продукты для щитовидки

  • 25.08.2021, 11:59
  • 1,848
Медики назвали самые полезные продукты для щитовидки

Один из таких продуктов — семечки.

Правильное, сбалансированное питание играет не последнюю роль в профилактике заболеваний щитовидной железы. Поскольку именно с продуктами в наш организм поступают полезные вещества, в том числе и йод, необходимые для нормального функционирования щитовидной железы, пишет healthinfo.ua.

Несмотря на то что специальной диеты для профилактики заболеваний щитовидной железы, в сущности, нет, полноценное рациональное питание все же, несомненно, играет большую роль. Врачи давно заметили, что даже при наличии заболевания сочетание верно подобранной терапии с нормализацией питания приводит к более скорым положительным результатам, нежели когда больной оставался на своем прежнем рационе.

При предрасположенности к заболеваниям щитовидной железы нам следует избегать продуктов, которые ведут к ожирению, а также отрицательно сказываются на иммунной и нервной системах. Не забывайте, в нашем организме все тесно взаимосвязано друг с другом. Если вы не можете отказаться от некоторых продуктов, то хотя бы ограничьте их употребление. Итак, к вредным для щитовидной железы продуктам относятся:

- сахар и продукты, его содержащие (конфеты, варенья, торты, пирожные, печенье, компоты и т. п.);

- жиры и насыщенные жиром продукты (гидрогенизированное масло и маргарин, чипсы, выпечка и пр.);

- кофе и чай;

- алкогольные напитки;

- консервы (супы быстрого приготовления, тушенка, все продукты, содержащие консерванты, маринованные овощи);

- соусы и приправы (кетчуп, горчица, майонез и т. д.).

На вашем столе должны обязательно появиться полезные для щитовидной железы продукты, которые содержат необходимое количество витаминов, микроэлементов и белков. Это:

- кисломолочные напитки, особенно те, в которых содержатся живые бактерии (ацидофильные и бифидобактерии);

- творог средней жирности;

- отварная рыба;

- морепродукты (креветки, кальмары, мидии и пр.);

- морская капуста и другие водоросли;

- орехи всех видов, арахис (только после термообработки);

- семечки (тыквенные, подсолнечные, арбузные, яблочные);

- сухофрукты (изюм, чернослив, курага, урюк, инжир, финики, яблоки, груши);

- свежие фрукты (особенно лимоны);

- ягоды (клюква, брусника, черника, земляника, крыжовник, черная смородина, калина, рябина красная);

- овощи (морковь, капуста, свекла, тыква сырая);

- зелень (особенно чеснок, лук, сельдерей, хрен);

- дикорастущие травы (крапива, сныть, корень одуванчика);

- свежевыжатые соки овощей, фруктов и ягод;

- свежевыжатые соки дикорастущих трав (молодых одуванчиков, сныти, крапивы) и листьев (березы, липы);

- напитки из шиповника, боярышника или корня одуванчика ( кофе Азавы – измельченный корень одуванчика и цикорий заваривают как обычный чай), травяной или зеленый чай;

- вода минеральная, талая, родниковая;

- компоты, морсы и другие напитки из натуральных продуктов домашнего приготовления;

- мед.

Очень полезен для профилактики заболеваний щитовидной железы сырой свежий сок петрушки. Его можно смешивать с другими овощными соками – морковным, салатным или шпинатным в пропорции 1: 3.

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