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Лукашисты начали уничтожение служебных бумаг?

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  • 25.08.2021, 12:28
  • 15,056
Лукашисты начали уничтожение служебных бумаг?

Администрация в Гомеле закупает шредер высшего уровня секретности.

Администрация Советского района Гомеля покупает суперкомпьютер и устройство для уничтожения документов — шредер «седьмого уровеня секретности», сообщает «Флагшток»:

— Интересные лоты разместила Администрация Советского района на Электронной торговой площадке. Местным властям зачем-то понадобился очень мощный компьютер, за который готовы отдать больше 11 тысяч рублей из средств государственных внебюджетных фондов.

А еще — сканер, копир и факс в одном устройстве и шредер. Это машина для уничтожения документов, компакт-дисков, дискет и пластиковых карт. Причем, требование к машине — уровень секретности - 7. Это высший уровень секретности, такие шредеры применяются для уничтожения особо секретных документов государственной важности.

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