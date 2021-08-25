Котировки российского госдолга рухнули до минимума за неделю 25.08.2021, 12:05

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Обвал произошел несмотря на рост цен на нефть.

Рекордный с ноября прошлого года скачок цен на нефть - почти на 10% за два дня - не впечатлил рынок российского государственного долга.

Несмотря на укрепление рубля, рост фондовых индексов, цены облигаций федерального займа снизились второй день подряд и обновили минимумы за неделю, сообщает finanz.ru.

Индекс RGBI, отслеживающий котировки ОФЗ, по итогам торгов вторника на МосБирже просел на 0,09 пункта и опустился до отметки 144,87 - самого низкого значения с 16 августа.

10-летние ОФЗ-26235 подешевели на 0,28%, 8-летние ОФЗ-26237 - на 0,16%, а 13-летние ОФЗ-26225 - на 0,13%. Доходности выпусков выросли до 7%, 7,08% и 7,18% соответственно.

Длинные ОФЗ оказались под давлением на фоне решение о разовых выплатах пенсионерам, отмечает экономист банка Центрокредит Евгений Суворов.

Во вторник президент Владимир Путин подписал о единовременном перечислении 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны, что, по оценке Минфина, потребует около 500 млрд рублей.

В результате на эту сумму в первые дни сентября будет подогрет потребительский спрос, что, скорее всего, добавит 0,1-0,2 процентного пункта к инфляции, оценивает Суворов.

«Общий инфляционный эффект составит 0,2-0,3 процентного пункта к годовым темпам и помимо сентября он распространится и на начало 4-го квартала», - считает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. Такую же оценку дают экономисты «ВТБ Капитала».

Общий объем единовременных социальных вливаний за август-сентябрь может превысить 700 млрд рублей. Сейчас правительство уже распределяет порядка 200 млрд рублей среди семей с детьми, которым также выплачивается по 10 тысяч рублей разово. Наконец, еще 70 млрд рублей заложено на помощь беременным женщинам и одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет.

Внеплановые расходы «накладывают дополнительные инфляционные риски» и могут побудить ЦБ к дальнейшему ужесточению на сентябрьском заседании, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Причем вероятность того, что ставка будет повышена только 0,25 процентного пункта снижается, подчеркивает он.

Изначальный план правительства по расходам, составлявший 22 триллиона рублей, уже раздулся до 23,4 триллиона, причем эта сумма не включает последние президентские выплаты.

Это означает, что, скорее всего, Минфину придется более агрессивно занимать на рынке ОФЗ, рассуждает Суворов: и это также давит на котировки.

Неясной остается и судьба бюджета 2022 года, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Минэкономразвития предложило увеличить расходы на 1,8 триллиона рублей, чтобы оплатить инфраструктурные стройки и мегапроекты, от которых власти ждут прорыва к мировым темпам роста.

Но если план будет одобрен, он «повлечет изменение правил игры в поле монетарной политики», говорит Орлова: ключевая ставка центробанка с нынешних 6,5% может подняться до 7% и даже выше.

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