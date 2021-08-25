закрыть
25 августа 2021, среда, 13:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В начале сентября в Беларусь доставят миллион доз китайской вакцины

2
  • 25.08.2021, 12:09
  • 1,658
В начале сентября в Беларусь доставят миллион доз китайской вакцины
фото: AFP

Речь идет о вакцине Sinopharm.

Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступит в Беларусь в первых числах сентября. Документы на закупку вакцины прошли согласование, сообщает Минздрав.

Речь идет о миллионе доз вакцины Sinopharm, которая ранее поступала в страну по гуманитарной помощи. Как стало известно – кроме того, китайская сторона выделяет Беларуси еще 500 тыс. доз вакцины в качестве гуманитарной помощи.

Следует отметить, что темпы вакцинации в Беларуси невысоки. Вчера Минздрав сообщал, что по состоянию на 24 августа 1,57 млн белорусов получили первую дозу вакцины, а 1,28 млн человек прошли полный курс вакцинации.

Это 16,8% и 13,7% соответственно. В соседней Литве одну дозу получили 58%, две — 52% населения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев