В начале сентября в Беларусь доставят миллион доз китайской вакцины 2 25.08.2021, 12:09

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фото: AFP

Речь идет о вакцине Sinopharm.

Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступит в Беларусь в первых числах сентября. Документы на закупку вакцины прошли согласование, сообщает Минздрав.

Речь идет о миллионе доз вакцины Sinopharm, которая ранее поступала в страну по гуманитарной помощи. Как стало известно – кроме того, китайская сторона выделяет Беларуси еще 500 тыс. доз вакцины в качестве гуманитарной помощи.

Следует отметить, что темпы вакцинации в Беларуси невысоки. Вчера Минздрав сообщал, что по состоянию на 24 августа 1,57 млн белорусов получили первую дозу вакцины, а 1,28 млн человек прошли полный курс вакцинации.

Это 16,8% и 13,7% соответственно. В соседней Литве одну дозу получили 58%, две — 52% населения.

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