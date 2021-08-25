Глава МИД Австрии: Мы не снизим свою активность во имя свободной, открытой и независимой Беларуси 3 25.08.2021, 12:20

Александр Шалленберг

Австрия будет защитником белорусского гражданского общества.

«Мы не снизим свою активность во имя свободной, открытой и независимой Беларуси», — заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в ходе визита в Литву 24 августа, сообщает naviny.online.

В этот день вместе с главой МВД Австрии Карлом Нехаммером и руководителями аналогичных литовских ведомств Габриэлюсом Ландсбергисом и Агне Билотайте Шалленберг посетил литовско-белорусскую границу, через которую в последние месяцы резко возрос поток нелегальных мигрантов.

«Сегодня мы здесь свидетели того, как Литва защищает внешнюю границу ЕС и дает отпор режиму Лукашенко. Его бесчеловечная система не только направлена против собственных людей, но и не стесняется использовать нуждающихся людей как оружие против ЕС. Мы не потерпим использование мигрантов как средства давления — совершенно неважно, когда и где», — подчеркнул Шалленберг.

Он отметил, что в Беларуси уже больше года продолжается общественно-политическая драма, которая физически дотянулась и до Австрии, когда из Токио в Варшаву через Вену летела белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую руководители сборной отстранили от Олимпиады после публичного конфликта и решили отправить в Минск. «Кульминационными моментами» стали также смерть активиста Виталия Шишова, арест журналиста Романа Протасевича и начало «фиктивного процесса» против оппозиционного политика Марии Колесниковой.

«Именно кейс Кристины Тимановской удручающим образом продемонстрировал, что все белорусы могут стать мишенью. Мы не можем вернуться к обычной повестке, когда попираются верховенство закона и права человека», — сказал Шалленберг. По его словам, Австрия является активным защитником белорусского гражданского общества.

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