Управделами Таракана хочет закупить авто на $360 тысяч 5 25.08.2021, 12:27

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Лукашисты решили пополнить гараж новыми Audi.

На сайте госзакупок появилась тендерная заявка на покупку автомобилей для гаража управления делами Лукашенко. За три новенькие Audi A8 предлагают около 900 тысяч белорусских рублей — по 300 тысяч за каждую, пишет zerkalo.io.

У официального дилера Audi в Беларуси немного дороже этой суммы (305 925 рублей) стоит автомобиль с бензиновым 55 TFSI quattro с рабочим объемом 2995 см3 и мощностью 340 л.с. Коробка передач — 8-ступенчатый tiptronic.

Напомним, базовые версии Audi A8 оснащаются 18-дюймовыми колесами, светодиодной оптикой (в качестве опции — матричные светодиодные или лазерные фары), салоном из кожи. Все машины оснащаются полным приводом и адаптивной пневмоподвеской, которая может быть предложена в спортивном исполнении.

Главная особенность интерьера — почти полный отказ от кнопок. Большинством функций водитель и пассажиры могут управлять с сенсорных дисплеев с обратной связью. Панель приборов — виртуальная, в виде цветного дисплея высокого разрешения.

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