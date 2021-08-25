Землю на три дня накрыли магнитные бури 1 25.08.2021, 12:25

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Пик приходится на сегодня, 25 августа.

На протяжении трех дней (24-26 августа) Земля окажется под влиянием сильных магнитных бурь.

В среду ситуация усугубилась: магнитная буря выйдет на стабильную отметку в четыре балла.

Такие периоды тяжелы тем, что изматывают организм на протяжении нескольких дней. Состояние может то улучшаться, то ухудшаться, приводя также к скачкам настроения, апатии или же, наоборот, гиперактивности, когда человек не может заснуть, даже если сильно устал.

Как отмечает американское космическое агентство, планетарный индекс подскочит до 15 (его норма – 5). Поэтому в конце рабочего дня вероятны проблемы с концентрацией, головокружения, нервозность и упадок сил. Напрягаться в это время не стоит, особенно, если человек почувствует одышку, тошноту или тахикардию.

Врачи подчеркивают, что период магнитных бурь особо ощущают метеочувствительные и пожилые люди.

В этой связи медики рекомендуют ограничить интенсивные физические нагрузки, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.

В рацион питания советуют ввести рыбу, овощи, каши, а также пить больше воды. В свою очередь на время лучше всего отказаться от кофе, алкоголя, курения.

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