Что сейчас происходит в аэропорту Кабула: снимки со спутника 1 25.08.2021, 12:45

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Поток беженцев не ослабевает.

Фото кабульского аэропорта, в котором продолжается эвакуация беженцев и иностранных граждан, сделанные 23 августа, опубликовало «Радио Свобода».

На данный момент из страны эвакуировано около 60 тысяч человек. Но фотографии со спутника показывают, что исход людей не спадает, несмотря на обещания не чинить расправы и предоставить работу даже женщинам «в рамках закона шариата».

Талибы заявили, что эвакуация должна завершиться 31 августа, продление операции США и их союзниками они расценят, как нарушение договоренностей. Такой шаг будет иметь последствия, заявили новые власти страны.

Тем временем, талибы перекрыли дорогу в аэропорт Кабула. Об этом заявил на пресс-конференции в Кабуле представитель талибов Забихулла Муджахид:

— Мы перекрыли ведущую к аэропорту дорогу, и не позволим проезжать никому, кроме иностранцев.

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