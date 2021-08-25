«Газпрому» могут насчитать большую неустойку за срыв строительства на месте автовокзала «Московский» 2 25.08.2021, 12:52

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Фото: tut.by

И заставить снести фундамент.

За семь лет «строительства» фактически закончен только фундамент, итальянский застройщик со скандалом ушел с объекта, «Газпром трансгаз Беларусь» просил Лукашенко продлить сроки строительства.

Стройка до сих пор стоит без видимой активности, подрядчики уехали. Консервация объекта не сделана, что обещает непростую осень.

Как стало известно «Нашей Ниве», городские власти готовят иск к ответственной компании («Газпром трансгаз Беларусь») по срыву инвестиционного договора. Подсчитывается точная сумма и варианты дальнейших действий.

Что делать с возведенным фундаментом? Один из вариантов — заставить «Газпром Трансгаз» вырезать и вывезти весь бетон, так как существует вероятность, что эта площадка с таким бетонным основанием будет неинтересна другим, следующим инвесторам, сообщили «Нашей Ниве» осведомленные источники.

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