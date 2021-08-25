Французский бренд начнет делать кроссовки из кактусов 1 25.08.2021, 13:01

Материал из кактусов способен полностью заменить обычную кожу.

Стартап Ohtli в Тулузе (Франция) разработал кроссовки из растительной кожи на основе кактусов. Обувь будет сертифицирована как веганская, пишет «Евро пульс».

Для производства кроссовок станут использовать мексиканские кактусы. Их спелые побеги будут очищать от иголок, вручную измельчать в кашицу и сушить ее тонкими слоями на солнце. Получившийся материал достаточно прочный, поэтому он способен полностью заменить обычную кожу.

Пластиковые элементы обуви, включая нитки, будут созданы из собранного в океане пластика. Они будут обработаны таким образом, чтобы их можно было переработать еще раз.

Экологичные кроссовки запустили в предпродажу на краудфандинговой платформе Ulule. Стоят кроссовки от 85 евро.

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