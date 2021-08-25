Эксперт: Ситуация с Лукашенко напоминает историю Милошевича 25.08.2021, 13:05

Режим заплатит высокую цену.

Дмитрий Громаков, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга «РАНД» (Украина), рассказал об изменившейся роли Беларуси (от «донора региональной безопасности» к «генератору угроз»), передает «Салідарнасць»:

— С момента начала политического кризиса в Беларуси, желание замаскировать и подменить внутренние проблемы внешним вмешательством вынуждают Минск полностью отказался от своих внешнеполитических нарративов «ситуативного нейтралитета» и «донорства безопасности», заменяя их наиболее агрессивными штампами из арсенала российской пропаганды.

Хуже того, логика эскалации внутреннего конфликта и внешнего вмешательства, сопровождается демонстративными, вызывающе агрессивными действиями в отношении соседних стран, что уже ввергло Беларусь в полномасштабный внешнеполитический кризис с высылкой дипломатов и жестким санкционным режимом.

Белорусский кризис и региональная безопасность

Изменение нарративов Лукашенко естественно сформировало новые угрозы для безопасности в регионе. И прежде всего для самой Беларуси:

1.Эскалация внутреннего конфликта на фоне прекращения всякого диалога с соседями, а так же неприкрытых агрессивных действий против их интересов.

Европа прекрасно помнит, причины и последствия Балканской войны. Никто не будет просто смотреть, а тем более еще и датировать, режим который истребляет собственный народ, ради сохранения у власти. Лукашенко идет по пути Милошевича с такой уверенностью, что невольно наталкиваешься на мысль о попытках, если не провокации конфликта Запада и России, то, как минимум, замера эффективности Москвы как «гаранта стратегического сдерживания» ЕС и НАТО.

2.Формирование региональной группировки войск в рамках Союзного государства и ОДКБ под контролем российского военно-политического руководства.

Для соседей и военного блока НАТО, данные действия приравниваются к усилению военного присутствия РФ на границах Альянса. Другими словами, Минск теряет субъектность и встраивается в военные доктрины Запада как российский ресурс, что ведет к пересмотру соотношения сил и средств на границе с Беларусью.

Думаю все прекрасно понимают, что рассчитываться силы будут из учета не белорусских возможностей, а с учетом сил и средств объединённой группировки и это соотношение будет явно не в пользу белорусских военных, что создаст дополнительные риски как для самого Минска, так и для Кремля.

По сути, включение Беларуси в гонку вооружений развязывает НАТО руки в размещении ПРО в Польше и на Балтике, а также дает дополнительные аргументы для развертывания ракет средней и малой дальности в регионе. Ведь та же Литва всегда может аргументировать использование данных систем необходимостью защиты от гибридной агрессии со стороны Беларуси.

3.Более 1000 км украинско-белорусской границы, которую Украина будет укреплять, в том числе в рамках расширенных программ сотрудничества с НАТО, особенно с точки зрения противовоздушного компонента. В данных обстоятельствах, открывают перспективы расширения территории действия ПРО на территорию Украины.

Судя по последнему меморандуму саммита НАТО это не вопрос краткосрочной перспективы, но в течении 2-х лет многое может измениться в регионе и вполне вероятно, что к следующему саммиту условия будут более подходящими. Вряд ли в Москве сильно радуются таким перспективам на фоне милитаризации Киева.

4.Вынужденное наращивание сдерживающих сил и средств вокруг Беларуси создает для Минска проблему усиления российского присутствия на территории страны. Тем самым Лукашенко повышает степень рисков для устойчивости собственной власти, а также суверенитета Беларуси, запуская главных бенефициаров «крымской весны» в свой огород. Данная ситуация будет главной дилеммой для Лукашенко сегодня и завтра.

5.Повышение милитаризации в регионе естественно повышают степень угроз локальных и региональных военных конфликтов.

На фоне вывода США войск из Афганистана, идет формирование более актуальной угрозы для ОДКБ в Средней Азии. Вполне логично предположить, что основную массу российских сил и средств потребуется перебросить с западного направления в среднеазиатские государства. Хотя достижение Москвой договоренностей с талибами может разрядить обстановку, но на какое-то время Афганистан все равно будет выше Украины в приоритетах Кремля.

В этих условиях Кремлю жизненно необходимо иметь на западном направлении союзника, способного обеспечить как сдерживание активности Украины на временно оккупированном Донбассе, так и развертывание инфраструктуры НАТО на границе.

Лукашенко сегодня, точно не отвечает потребностям Кремля. Ведь в случае обострения на Донбассе, он не бросит свои войска на Киев. А отсутствие прямого диалога с лидерами стран ЕС, не позволит ему вести диалог о сдерживании развертывания инфраструктуры НАТО в Восточной Европе, вызванной действиями самого Лукашенко.

Резюмируя можно сказать, что Минск стал соучастником политики Кремля по формированию очагов напряженности на территориях, которые Россия считает сферой своих геополитических интересов.

Вспоминая Милошевича

На фоне обострения ситуации в Средней Азии, Россия вынуждена ослабить свое присутствие на западном направлении, опьяненный собственной безнаказанностью Лукашенко вполне способен спровоцировать локальный вооруженный конфликт.

Ситуация с посадкой самолета Ryanair и арестом пассажиров, свидетельствует о том, что белорусский правитель не до конца осознает насколько изменился мир вокруг него и к чему могут привести его «шалости» уровня слона в посудной лавке.

Сегодняшняя ситуация вокруг Лукашенко, очень напоминает историю Милошевича, и нам не хотелось бы для Беларуси повторения судьбы Югославии. Да, Беларусь не понесет территориальных потерь и не исчезнет с политической карты, но заплатит за тщеславие и гордыню Лукашенко высокую цену.

Динамика развития ситуации

Восточная Европа будет милитаризироваться и укрепляться региональными военно-политическими союзами. «Вышеградская четверка», «Восточное партнерство», «Люблинский треугольник», «УкрПолЛит бригада», все это предтечи создания европейской линии обороны.

На фоне повышения роли передовых стран (Балтия, Румыния, Польша, Турция) в системе принятия решений в НАТО, их взаимодействие и ресурсная накачка будут усиливаться пропорционально росту российской угрозы и укрепления российских позиций в Беларуси.

Стратегия «повышения ставок» выбранная Лукашенко, на сегодня, к сожалению, не предполагает деэскалации и выравнивания отношений с соседями. Выход Беларуси из «Восточного партнерства» и принципиальное замораживание западного вектора, вплоть до угроз перекрыть сухопутный транзит, это сигнал, что Беларусь заканчивает игры в нейтралитет и готова стать не просто «форпостом», а ударной силой России на западном направлении.

Заход Беларуси в конфронтационный сценарий, предопределяет консолидационные процессы в отношениях между странами Восточной Европы, которые вынуждены противостоять очередной путинской авантюре с созданием «СССР 2.0» при активном участии Минска.

В этом контексте, геополитический выбор официального Минска выносит белорусский народ на самое острие атаки в игре амбиций двух диктаторов.

А что думает Россия?

Последняя статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», а так же последующее интервью, в которых он уже прямо угрожает всему украинскому народу, артикулируя риски для суверенитета Украины. По сути, путинские заявления являются доктринальным обоснованием возможного полномасштабного вооруженного конфликта с Украиной. В рамках которого у Минска будет своя роль и свои задачи.

Мы уже наблюдаем активизацию работы белорусских спецслужб в сопредельных странах. Мы видим пренебрежение Минска к установленным правилам и способность создавать угрозы безопасности международным интересам, как в случае с посадкой самолета Ryanair.

Регулярные обвинения белорусской стороной Киева в поставках оружия и подготовке боевиков, на фоне призывов лукашенковских ястребов решить «украинский вопрос» кардинально с последствиями для суверенитета Украины свидетельствуют о координации действий Минска и Кремля в эскалации конфронтационного сценария в регионе.

Вполне вероятно, что Беларусь может стать «вторым фронтом» для Украины (например, заявив агрессивный сценарий и замысел учений «Запад-2021») с целью связать ВСУ и подстраховать Донбасс, пока внимание Кремля будет сосредоточено на Средней Азии.

Таким образом, россияне будут активно использовать Минск как жупел для отвлечения внимания Запада от Украины, пока будет разворачиваться ситуация в Средней Азии, где столкнутся геополитические амбиции Москвы, экономические интересы Китая и воинствующий исламизм Афганистана во власти Талибана.

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