Качественная медицина стала недоступной роскошью для белорусов

Качественная медицина стала недоступной роскошью для белорусов1
- 25.08.2021, 13:33
- 2,590
Медики массово увольняются по политическим причинам.
В Беларуси для большинства населения качественные медицинские услуги недоступны, пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.
Во многих районных больницах отсутствуют аппараты для функциональной диагностики. Очереди на проведение узи на несколько недель. Сложные анализы крови проводят в областных центрах и ответ ждут по три-четыре недели.
Компьютерные томографы либо отсутствуют, либо постоянно выходят из строя. В апреле-июле были случаи, когда больных Covid с температурой загружали по несколько человек в машину скорой помощи и отправляли за 80-100 км сделать КТ в соседних больницах. Магнитно-резонансная томография вообще является экзотикой.
В стоматологических клиниках используют самые дешевые отечественные препараты низкого качества из-за запрета покупать импортное. Доступ к импортным лекарствам также ограничен.
Критическая проблема возникла в районных больницах с узкопрофильными специалистами. Во многих райцентрах отсутствуют кардиологи, онкологи, хирурги. Медики увольняются, кого-то убрали по политическим причинам.