закрыть
25 августа 2021, среда, 14:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Качественная медицина стала недоступной роскошью для белорусов

1
  • 25.08.2021, 13:33
  • 2,590
Качественная медицина стала недоступной роскошью для белорусов

Медики массово увольняются по политическим причинам.

В Беларуси для большинства населения качественные медицинские услуги недоступны, пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.

Во многих районных больницах отсутствуют аппараты для функциональной диагностики. Очереди на проведение узи на несколько недель. Сложные анализы крови проводят в областных центрах и ответ ждут по три-четыре недели.

Компьютерные томографы либо отсутствуют, либо постоянно выходят из строя. В апреле-июле были случаи, когда больных Covid с температурой загружали по несколько человек в машину скорой помощи и отправляли за 80-100 км сделать КТ в соседних больницах. Магнитно-резонансная томография вообще является экзотикой.

В стоматологических клиниках используют самые дешевые отечественные препараты низкого качества из-за запрета покупать импортное. Доступ к импортным лекарствам также ограничен.

Критическая проблема возникла в районных больницах с узкопрофильными специалистами. Во многих райцентрах отсутствуют кардиологи, онкологи, хирурги. Медики увольняются, кого-то убрали по политическим причинам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев