Качественная медицина стала недоступной роскошью для белорусов 1 25.08.2021, 13:33

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Медики массово увольняются по политическим причинам.

В Беларуси для большинства населения качественные медицинские услуги недоступны, пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.

Во многих районных больницах отсутствуют аппараты для функциональной диагностики. Очереди на проведение узи на несколько недель. Сложные анализы крови проводят в областных центрах и ответ ждут по три-четыре недели.

Компьютерные томографы либо отсутствуют, либо постоянно выходят из строя. В апреле-июле были случаи, когда больных Covid с температурой загружали по несколько человек в машину скорой помощи и отправляли за 80-100 км сделать КТ в соседних больницах. Магнитно-резонансная томография вообще является экзотикой.

В стоматологических клиниках используют самые дешевые отечественные препараты низкого качества из-за запрета покупать импортное. Доступ к импортным лекарствам также ограничен.

Критическая проблема возникла в районных больницах с узкопрофильными специалистами. Во многих райцентрах отсутствуют кардиологи, онкологи, хирурги. Медики увольняются, кого-то убрали по политическим причинам.

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