Талибам досталось больше сотни российских вертолетов 25.08.2021, 13:36

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иллюстрационное фото: ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что эти процессы «никто не контролирует».

В России рассказали о вертолетах, которые оказались в руках у талибов, и спрогнозировали, что без техобслуживания они быстро придут в негодность.

В захваченном "Талибаном" Афганистане остается больше ста вертолетов Ми-17 различных типов российского производства. Однако, они быстро придут в негодность без сервиса и ремонта. Об этом глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил "Интерфаксу".

"Конечно, этот парк требует ремонта, обслуживания, поставки запчастей", - сказал он и добавил, что эти вертолеты уже и сейчас могут "стоять на земле", так как это зависит не только от возраста, но и от налета.

"Как только прекращается присутствие инженерно-технической службы, сразу техника будет, по нашим российским регламентам, не летная", - сказал Михеев.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что видит угрозу в огромном количестве оружия, оказавшегося в руках талибов.

"Первая реальная угроза в том, что талибам досталось огромное количество оружия. Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни", - сказал он.

При этом Шойгу подчеркнул, что "никто это не контролирует".

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