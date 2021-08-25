Врачи рассказали, кому нужны дополнительные лекарства при вакцинации от COVID-19 25.08.2021, 13:43

Этим пациентам следует обратиться за медицинской помощью.

По словам врача-биофизика Нелли Соседовой, при вакцинации от коронавируса некоторым категориям людей могут потребоваться дополнительные лекарства, пишет cursorinfo.co.il.

По ее словам, такая потребность может возникнуть у людей с избыточным весом, который часто сопровождается варикозным расширением вен. Этим пациентам следует обратиться за медицинской помощью, так как им могут быть назначены антикоагулянты. «Мы не знаем, каким будет состояние после вакцинации, поэтому нам нужно «прикрытие», — сказала врач.

Она уточнила, что варикозное расширение вен бывает у людей с нормальным весом и даже у худых. Также желательно, чтобы эти пациенты проконсультировались со специалистом перед вакцинацией. «Врачи могут назначать лекарства на протяжении всего периода развития иммунитета. Тогда все вернется в норму, и иммунная система вернется будет в порядке», — подчеркнула Соседова.

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