«Беларусбанк» установил серьезные лимиты для пластиковых карт 3 25.08.2021, 13:47

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Объяснения госбанка вызывают сомнения.

«Беларусбанк» установил серьёзные лимиты для держателей пластиковых карточек, сообщает пресс-служба банка

В частности, с 26 августа вводится ограничение в размере 400 белорусских рублей в сутки для карточек банка, выпущенных в рамках клуба "Бархат".

Банк объясняет такие меры якобы для "минимизации случаев хищения денежных средств со счетов клиентов".

Напомним, что несколько дней назад международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух крупных белорусских государственных банков — Беларусбанка и Белинвестбанка. Причина — введенные санкции ЕС в отношении этих финучреждений.

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