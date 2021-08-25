Беларусь приближается к статусу страны с наименьшими депозитами населения 1 25.08.2021, 14:08

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Во всех остальных странах бывшего СССР люди, наоборот, заносят деньги в банки.

Негативная депозитная динамика в Беларуси – это прямое следствие продолжающегося политического кризиса

Как пишет «Инфобанк», исходя из валового объема всех видов и во всех валютах депозитов физических лиц, и численности населения, в среднем на каждого жителя Беларуси приходилось банковских депозитов:

в BYN-рублевом эквиваленте:

в конце июля 2020 года – 2730 BYN/чел.

в конце июля 2021 года – 2230 BYN/чел.

в $-долларовом эквиваленте:

в конце июля 2020 года – 1120 $/чел.

в конце июля 2021 года – 890 $/чел.

Таким образом, за год политического кризиса среднедушевое значение стало меньше:

в BYN-рублевом эквиваленте – на 500 BYN/чел. (минус 18,3%)

в $-долларовом эквиваленте – на 230 $/чел. (минус 20,5%).

Исторически же рекордное BYN-значение номинального среднедушевого объема депозитов физлиц в банках Беларуси было в марте 2020 года, перед ковид-кризисом и в момент девальвации, сильно поднявшей BYN-эквивалент валютных депозитов – 2875 BYN-экв./чел.

А сегодняшний объем даже чисто номинально – это уровень 3-хлетней давности.

Но за это время (за 3 года) рост цен существенно снизил покупательную способность всей этой суммы депозитов. Так что реальное падение – еще глубже: в сопоставимых ценах сегодняшний объем – такой же, как 5 лет назад.

В долларовом же эквиваленте среднедушевая сумма – $890/чел. на конец июля 2021 года – наименьшая с октября 2012-го: объем депозитов физлиц всех видов и во всех валютах упал, если считать в долларах, до минимума за почти что 9 лет.

Меньше стало за год у населения – и депозитов в белорусских рублях, и депозитов в иностранной валюте.

Среднедушевое значение депозитов физлиц в белорусских рублях (объем BYN-депозитов на душу населения Беларуси):

в конце июля 2020 года – 885 BYN/чел.

в конце июля 2021 года – 850 BYN/чел.

Среднедушевое значение депозитов физлиц в иностранной валюте:

в конце июля 2020 года – 760 $/чел.

в конце июля 2021 года – 550 $/чел.

Получается, что за год политического кризиса среднедушевое значение стало меньше:

всех депозитов физлиц в белорусских рублях – на 35 BYN/чел. (минус 4,0%)

всех депозитов физлиц в иностранной валюте – на 210 $/чел. (минус 27,2%).

Как видим, падение в инвалютном секторе – намного больше, чем в BYN-рублевом.

Ведь в BYN-рублевом секторе последние несколько месяцев идет постепенное восстановление объема благодаря валютно-курсовой стабильности (а тем более с укреплением белорусского рубля), что делает срочные вклады сверхвыгодными. Еще существует немалая инфляционная поддержка роста.

В то время как в инвалютном секторе – падение не только продолжается, а даже усиливается.

И если на всех депозитах физлиц (во всех валютах совокупно) остатки за время с начала года (с конца 2020-го по конец июля 2021-го) сократились:

в BYN-рублевом эквиваленте – на 7,64%

в $-долларовом эквиваленте – на 4,71%,

то в валютном разрезе падение за 7 месяцев 2021-го состоялось только в иностранном секторе, и довольно значительное, в то время как в национальном отмечен небольшой прирост: за январь-июль 2021-го объем всех видов:

депозитов в белорусских рублях – увеличился на 7,48%

депозитов в иностранной валюте – уменьшился на 12,3%.

А если «копнуть еще глубже», то окажется, что падение произошло исключительно из-за сокращения на срочных вкладах в иностранной валюте. Которые в Беларуси, в основном, долларовые.

В то время как на срочных BYN-рублевых – прирост, хотя и образовался он полностью за счет рекапитализации начисленных процентов, а «чистый» физический принос новых денег на депозит – совсем небольшой. И это несмотря на то, что срочные BYN-вклады в этом году – супервыгодные.

Единственный депозитный сегмент, где за 7 месяцев показан хороший прирост – это переводной в BYN-рублях, на BYN-карт-счетах населения. Но здесь – прямая зависимость от номинального роста зарплат, а также от инфляции, когда требуется все больше денег на расходы.

За 7 месяцев 2021 года (с конца 2020-го по конец июля 2021-го) изменения сумм, хранящихся на депозитах физлиц, такие:

на переводных в национальной валюте – прирост на 15,2% (+432млнBYN)

на срочных в национальной валюте – прирост на 2,64% (+120млнBYN)

на переводных в иностранной валюте – падение на 0,34% (-4млн$)

на срочных в иностранной валюте – падение на 15,5% (-717 млн $).

Но в других странах бывшего СССР, среднедушевой объем депозитов населения в банках увеличивается.

Так, за первые 7 месяцев 2021-го объем депозитов физических лиц в долларовом эквиваленте на душу населения в странах изменился так:

в Беларуси – сократился на 4,36% (минус $40/чел.)

в Грузии – увеличился на 6,38% (плюс $95/чел.)

в Казахстане – увеличился на 10,4% (плюс $140/чел.)

в Молдове – увеличился на 4,13% (плюс $45/чел.)

в Украине – увеличился на 8,09% (плюс $50/чел.).

Как видим, только белорусы выносят депозиты. Во всех остальных странах население, наоборот, заносит деньги в банки на депозит.

И теперь объем депозитов населения в банках на душу населения в Беларуси больше только, чем в Украине. Но с такой, как сейчас, динамикой, вскоре и Украина окажется впереди.

И Беларусь тогда станет страной с наименьшим среднедушевым объемом депозитов физлиц в регионе

Негативная депозитная динамика в Беларуси – это прямое следствие продолжающегося политического кризиса в стране и вокруг страны: объявленные секторальные санкции с наихудшим внешнеполитическим положением, плодят у белорусов исключительно негативные ожидания и прогнозы.

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