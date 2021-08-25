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Как выглядит один из самых странных домов в Беларуси

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  • 25.08.2021, 14:04
  • 7,952
Как выглядит один из самых странных домов в Беларуси

Фотофакт.

Белорусы нечасто осмеливаются на авантюрные постройки, но порой то тут, то там все же возникают впечатляющие конструкции, пишет «Онлайнер».

Этот дом находится в Пинске, недалеко от центра города. Его хозяина зовут Григорий Косько, он много лет работал печником. А потом решил построить у себя во дворе большущее судно.

Пока работы не завершены, рассказывать о своей масштабной постройке пинчанин отказался. Но разрешил сделать фото и пообещал, что раскроет все секреты позже, когда будет забит последний гвоздь. Так что пока просто смотрим и ждем.

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