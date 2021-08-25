В Ирландии ученые случайно обнаружили необычную 800-летнюю кольчугу 25.08.2021, 14:19

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Специалисты заявили, что это — совершенно удивительное открытие.

Житель Ирландии обнаружил в собственном сарае кольчугу времен норманнского вторжения на остров — примерно 1172 года, пишет nv.ua.

Кольчуга лежала в сарае до тех пор, пока хозяин не сходил на выставку «Нормандцы» в рамках Недели национального наследия и не увидел там копии древнего оружия.

Увидев копию кольчуги на мероприятии, мужчина заявил, что у него в сарае есть нечто подобное.

Артефакт был передан ученым, и представитель выставки Granard Knights & Conquests Бартл Д’Арси уже связался с Национальным музеем Ирландии, чтобы начать процесс его реставрации.

Д’Арси объяснил, что, кольчуга датируется примерно 1172 годом, когда норманны прибыли в Лонгфорд, что связано с историей лорда Ричарда Де Туита — верховного судьи Ирландии. В 1199 году он построил деревянный замок для охраны границы и войны с ирландским кланом О’Рейли из Сан-Бреффни.

Сотрудник Granard Knights & Conquests Дейрдре Орм сказала, что кольчуга — «совершенно удивительное открытие».

«Мы полностью поражены этим здесь, в Knights & Conquests. И это полностью связано с тем, что мы делаем здесь, в нашем центре, — сохраняем нормандскую историю и наследие», — сказала она.

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