Белорус Игорь Бокий завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Белорус Игорь Бокий завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио1
- 25.08.2021, 14:26
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Спортсмен новый рекорд Паралимпиад в заплыве на дистанции 100 м баттерфляем.
Пловец Игорь Бокий завоевал золотую медаль на XVI летних Паралимпийских играх в Токио, сообщает НОК Беларуси.
Белорус с результатом 53,80 сек. занял первое место в финальном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем (класс S-13). Это новый рекорд Паралимпиад в данном виде программы. Еще один белорус Дмитрий Салей занял 6-е место.
Для белоруса это уже 12-ая золотая медаль в карьере. В прошлые годы Игорь Бокий завоевал пять медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012и шесть — в Рио-де-Жанейро-2016.