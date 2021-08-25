Белорус Игорь Бокий завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио 1 25.08.2021, 14:26

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Игорь Бокий

Фото: Getty Images

Спортсмен новый рекорд Паралимпиад в заплыве на дистанции 100 м баттерфляем.

Пловец Игорь Бокий завоевал золотую медаль на XVI летних Паралимпийских играх в Токио, сообщает НОК Беларуси.

Белорус с результатом 53,80 сек. занял первое место в финальном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем (класс S-13). Это новый рекорд Паралимпиад в данном виде программы. Еще один белорус Дмитрий Салей занял 6-е место.

Для белоруса это уже 12-ая золотая медаль в карьере. В прошлые годы Игорь Бокий завоевал пять медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012и шесть — в Рио-де-Жанейро-2016.

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