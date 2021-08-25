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Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

  • 25.08.2021, 14:28
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Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

Это составляет почти 18% российского ВВП.

Государственный долг России увеличился на 1,48 трлн рублей за первое полугодие 2021 года и по состоянию на 1 июля превысил 20 трлн рублей, говорится в среду в аналитической записке Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2021 года, передает finanz.ru.

«По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн рублей, или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн рублей (17,7% прогнозируемого объема ВВП)», - говорится в докладе.

Объем государственного внутреннего долга России увеличился на 1,4 трлн рублей (на 9,7%) и составил 16,2 трлн рублей. Это 88,4% верхнего предела государственного внутреннего долга страны.

Объем внешнего госдолга России по состоянию на 1 июля текущего года составил $58,54 млрд (81,3% верхнего предела государственного внешнего долга РФ) и за первое полугодие увеличился на $1,83 млрд (на 47,87 млрд рублей).

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