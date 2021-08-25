Как бастовать работникам частных компаний: несколько интересных методов 25.08.2021, 14:27

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Всеобщая стачка нанесет мощнейший удар по хунте.

Запасы хунты истощаются, а значит любой внешний фактор может нанести ей мощный удар. Продолжаем готовиться к забастовке. Страна с упоением смотрит на «Беларуськалий» и МТЗ в надежде, что именно рабочие уйдут в стачку. Напомним, что в Беларуси примерно 40 процентов населения занято на госпредприятиях, 36 процентов – на частных, 20 процентов – на частных с долей государства, 4 процента – на иностранных, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Встает вопрос: а как могут участвовать в забастовке частные компании?

Вот что пишут читатели телеграм-канала:

1. «Метод забастовки для частной компании. Бухгалтерия заранее прикидывает сумму налогов на текущий налоговый период, выбирает несколько должников на примерно такую сумму и просит не платить после 20-го числа. Остальные деньги уводит на зарплатные и корпоративные карточки и обналичивает или переводит на зарубежный счет.

Бухгалтерия ложится на картотеку, а сотрудники уходят все в оплаченный или неоплачиваемый отпуск. Если это сделать массово и в один месяц, бюджет будет месяц полупустой. Схема опробована на хронических должниках для принуждения к погашению задолженности. Так как налоги идут первым платежом, если у должника появляются деньги на счетах»

2. «Ушел из милиции, работал вольнонаемным, сейчас устроился к частнику. Попросил, чтобы не оформлял официально, пока ситуация не изменится. И ему проще, и мне на душе легче. Жыве вечна!».

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