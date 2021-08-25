закрыть
25 августа 2021, среда, 16:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси поменяли правила выставления отметок за четверть и за год

1
  • 25.08.2021, 14:52
  • 5,716
В Беларуси поменяли правила выставления отметок за четверть и за год
Фото: tut.by

Изменения ввели накануне 1 сентября.

С 1 сентября меняются некоторые аспекты проведения аттестации учащихся, это прописано в постановлении Минобразования, сообщает «Наша Нива».

Постановление вносит изменения в правила проведения аттестации в школах.

Как сообщается в телеграмм-канале ведомства, сейчас прописано что «отметки за четверть выставляются при наличии не менее трех отметок (кроме предметов, которые проходят раз в неделю)».

«По предметам, по которым предусмотрена текущая аттестация в письменной или практической форме, отметки за четверть выставляются при наличии не менее одной отметки по результатам текущей аттестации в письменной или практической форме», — отметили в Министерстве.

Отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое текущих отметок с применением правил математического округления. Годовая — как среднее арифметическое отметок за четверть с применением правил математического округления.

Ранее в правилах было сказано, что «текущую, промежуточную и итоговую аттестацию по завершении учебного года учащихся осуществляют педагогические работники, преподающие соответствующие учебные предметы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев