В Беларуси поменяли правила выставления отметок за четверть и за год 1 25.08.2021, 14:52

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Фото: tut.by

Изменения ввели накануне 1 сентября.

С 1 сентября меняются некоторые аспекты проведения аттестации учащихся, это прописано в постановлении Минобразования, сообщает «Наша Нива».

Постановление вносит изменения в правила проведения аттестации в школах.

Как сообщается в телеграмм-канале ведомства, сейчас прописано что «отметки за четверть выставляются при наличии не менее трех отметок (кроме предметов, которые проходят раз в неделю)».

«По предметам, по которым предусмотрена текущая аттестация в письменной или практической форме, отметки за четверть выставляются при наличии не менее одной отметки по результатам текущей аттестации в письменной или практической форме», — отметили в Министерстве.

Отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое текущих отметок с применением правил математического округления. Годовая — как среднее арифметическое отметок за четверть с применением правил математического округления.

Ранее в правилах было сказано, что «текущую, промежуточную и итоговую аттестацию по завершении учебного года учащихся осуществляют педагогические работники, преподающие соответствующие учебные предметы».

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