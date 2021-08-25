Минувшей ночью на севере Беларуси побит температурный рекорд 25.08.2021, 15:04

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Таким образом, уходящим летом две самые холодные ночи пришлись на 1 июня и 25 августа.

До одного градуса выше нуля опустилась минувшей ночью температура воздуха на крайнем севере Беларуси — в городском поселке Езерище. Обновлен местный рекорд холода за весь период метеонаблюдений (+3,7 градуса 25 августа 2004 года), пишут naviny.by.

В Докшицах воздух охладился до +2,5 градуса, здесь повторен локальный антирекорд 1977 года.

Абсолютный минимум для 25 августа — 0,9 градуса ниже нуля в Нарочи в 1971 году.

Таким образом, уходящим летом две самые холодные ночи пришлись на 1 июня и 25 августа. В первый день сезона в Минске воздух охладился также до +1 градуса.

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