Названы пять лучших продуктов для развития памяти 1 25.08.2021, 15:15

2,482

Они особенно полезны пожилым людям.

С возрастом становится тяжелее запоминать все, что нам хотелось бы помнить. Жизнь постепенно заполняется стикерами со списками дел и планами.

При этом немногие знают о продуктах, добавив в рацион которые, можно значительно улучшить свою память, сообщает u-news.com.ua.

Жирная рыба

Порядка 60% мозга человека состоит из жира, а около 30% жира в мозге состоит из жирных кислот омега-3, которые в большом количестве содержатся в лососе, форели, сельди и сардинах, пишет портал Ladders. Сразу несколько исследований подтвердили, что употребление этих продуктов снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Грецкие орехи

Этот натуральный продукт, также содержащий большое количество омега-3 жирных кислот, известен тем, что положительно влияет на здоровье сердца. Кроме того, ученые подтверждают способность грецких орехов улучшать работу мозга. Они могут быть отличной заменой или добавкой к регулярным полуденным перекусам. Орехи можно добавлять в салаты, хлопья и другие блюда, значительно увеличив количество питательных веществ в них.

Кофе

Этот напиток, любимый многими за тонизирующий эффект, обладает также полезными свойствами и для работы мозга. Содержащиеся в кофе антиоксиданты и кофеин способствуют повышению концентрации, внимания и улучшают настроение.

Яйца

В яйцах содержатся питательные вещества для поддержания активности мозга, такие как холин, витамины B12 и B6, а также фолиевая кислота. Несколько исследований подтверждают, что холин включает соединения, которые улучшают память и настроение. Многие диеты предлагают есть только яичный белок, но важно помнить, что большое количество холина содержится и в желтке. Ученые также выяснили, что дефицит фолиевой кислоты, витамина B12 и B6 могут провоцировать депрессию и быть причиной развития деменции и болезни Альцгеймера. Все эти вещества содержатся в яйцах.

Черника

Ягоды насыщенного цвета, такие как черника, содержат антиоксиданты, улучшающие работу и замедляющие старение мозга. Ряд исследований подтверждает, что антиоксиданты в чернике активизируют работу мозга и способствуют улучшению памяти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».