закрыть
25 августа 2021, среда, 16:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сын Панджшерского Льва рассказал, что ждет Россию из-за прихода талибов к власти

  • 25.08.2021, 15:21
  • 6,292
Сын Панджшерского Льва рассказал, что ждет Россию из-за прихода талибов к власти

Лидер афганского сопротивления предупредил Кремль.

У лидера Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмада Масуда, сына легендарного Панджшерского Льва, пока не было контактов с официальными представителями России.

Об этом он сообщил в телефонном интервью РБК 24 августа.

«Еще нет. Но я надеюсь на то, что будет возможность это сделать, потому что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией. Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия», — ответил Масуд на вопрос, общался ли он лично с кем-либо из российский представителей в последнее время.

По мнению Масуда, Россия должна быть заинтересована в таком общении, потому что «если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме».

«После того как «Талибан» взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их и теперь приводят в пример своим членам, говоря, что те тоже смогут такого добиться. Так что это все может привести к эскалации и появлению большего числа террористов, которые захотят прийти в Центральную Азию или дестабилизировать юг России. Я уверен, что это в их [России] интересах — вмешаться и помочь созданию тут инклюзивного правительства», — сказал Масуд. По его мнению, Москва может помочь провести «что-то вроде экстренных мирных переговоры между нами и «Талибаном» и убедить их прийти на них».

Москва поддерживает создание в Афганистане инклюзивного правительства. «Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил», — говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 августа. «Мы поддерживаем начало всеохватного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Афганистана», — сказал он.

Формирование правительство исключительно талибами приведет к тому, что страна окажется в изоляции, указывает Масуд: «Мы не хотим, чтобы Афганистан оказался в изоляции, от которой будут страдать граждане Афганистана. Мы не хотим правительство, которое не даст нам жить в мире друг с другом в Афганистане и за его пределами». «К сожалению, действия «Талибана» уже показывают, что они не про инклюзивность, толерантность, права человека и женщин, они не разделяют демократические ценности. Все те вещи, которые важны для международного сообщества, чтобы признать правительство. И это проблема для нас, мы не можем это принять», — объяснил он.

Талибы взяли под контроль почти всю территорию Афганистана 15 августа. Пока они не определились со структурой будущего правительства. Международное сообщество ведет диалог с представителями «Талибана» для решения технических задач по эвакуации граждан из страны, однако о признании режима талибов пока речь не идет. Когда «Талибан» правил в стране с 1996 по 2001 год, отношения с ним поддерживали Саудовская Аравия, Пакистан и ОАЭ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев