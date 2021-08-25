Белорусские власти ограничил ввоз украинского пива, но получился «выстрел в ногу» 8 25.08.2021, 15:25

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«Контрсанкции» отразились прежде всего на белорусском бизнесе.

"Еврорадио" заметило, что с прилавков многих белорусских магазинов исчезло украинское пиво. В магазинах, где оно еще осталось, продавцы отвечают, что новые партии пива из Украины пока не завозят, продают старые запасы.

Еврорадио решило выяснить, так ли это на самом деле, и позвонило крупному отечественному импортеру.

— Ввоз украинского пива закрыт пока что, — отвечает региональный руководитель компании. — МАРТ [Министерство антимонопольного регулирования и торговли. — Еврорадио] официально не выдает лицензию на ввоз пива, и на этом все. Закрыли все марки пива — "Черниговское", "Запорожское" и так далее. Насколько я понял, это было обосновано тем, что у нас своя пивная отрасль довольно развита и пива "для себя" достаточно.

По словам мужчины, на бизнесе компании это отразилось, и еще как.

— Объем украинского пива был довольно-таки значительный. Та же "Оболонь" была серьезно представлена в Беларуси.

Руководитель отдела экспорта украинской пивоваренной компании "Оболонь" окончательно проясняет сложившуюся ситуацию.

— Сейчас импорт отдельных товаров может осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с государственными органами. В этот перечень попало много товаров из Украины, в том числе и пиво.

Формально экспорт украинской продукции не перекрыт: пожалуйста, обращайтесь в компетентное ведомство, проходите индивидуальное лицензирование. Но это только формально.

— Импортер, который хочет завезти в Беларусь продукт, обязан обратиться в "Белгоспищепром", мол, я хочу завезти такое количество товара, — продолжает представитель "Оболони". — Если ответ от "Белгоспищепрома" положительный, то дальше нужно идти в МАРТ. Но дальше "Белгоспищепрома" никто не прошел на сегодняшний день.

Почему пиво и другие украинские товары не пускают в Беларусь?

— Сейчас история во взаимоотношениях между странами на самом деле сложная. Это [фактический запрет на ввоз. — Еврорадио] как один из рычагов, которые действуют на текущий момент.

По факту начиная с июня у нас как у экспортера нет возможности поставлять нашу продукцию в Беларусь. Для нас как для производителя это стало серьезной проблемой. Для наших партнеров в Беларуси это также стало серьезной проблемой, потому что они, по сути, приостановили свою деятельность на сегодняшний день. Это для многих стало проблемой. Если посмотрите список, то он достаточно велик. Там производители пива, кондитерских, бумажных, картонных изделий.

В перечень товаров из Украины, которые должны пройти "индивидуальное лицензирование", попали сладости и другие продукты, содержащие какао, а также соки и пиво.

Кроме продуктов питания, возник торговый барьер для материалов ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги, картонной и бумажной упаковки, керамического кирпича и плитки, стеклянных ампул, радиаторов и изделий из черных металлов, сельхозмашин для обработки почвы, различной мебели и стиральных машин.

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