Экс-учитель: Убейте в себе раба 5 25.08.2021, 15:28

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фото: reuters

Важно отстаивать свои права на работе.

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился советами по поводу поборов и прочей обязаловки в школе. Его посыл адресуется учителям:

- Мне пришлось отбывать 2 года повинности (распределение) в школе. Наши школы просто лидеры по всем возможным обязаловкам: лотереи, подписки, субботники, Красный Крест, фонд Мира, учёт микрорайона, БРСМ, массовка на параде и ещё очень много такой всякой ерунды.

Делюсь своим лайфхаком: нужно никогда не показывать, что боишься увольнения, лишения премии и т.п. Они просто в ступор впадают от того, что тебе всё равно! Ну, единственное, при этом надо хорошо выполнять свою работу, чтобы им проще было закрыть глаза на твои бунтарские замашки, чем искать замену посреди учебного года.

Мои ответы всегда были с откровенным троллингом:

"Вы что, лотереи — это же игровая зависимость, а потом будет алкоголизм, наркотики, это же тоже зависимость.Чему вы молодежь учите?". "Не в БРСМ, так как не разделяю цели и задачи этой организации".

"Запускаю флешмоб: кто меньше всего сдаст на субботник,тому конфетка". (наш рекорд — 1 копейка).

"Благотворительность — это круто, но зарплата маленькая, вы бы оклад повысили, тогда другое дело".

Это не выдумка, эти фразы действительно были сказаны в лицо замдиректору и еще парочке теток "з начосами". Последствий абсолютно никаких!

С подпиской — тяжелый случай, пришлось коллег подключить. Наша кафедра из 12 человек проигнорировала разнарядку по подписке, что вызвало огромное возмущение (нет, не начальства) остальных коллег, "потому что молодежь обнаглела и живет за счет других".

Надо поучаствовать в чем-нибудь, что не входит в твои прямые обязанности — требовать официальный документ с подписью ответственного лица, обязательно с указанием статей ТК ("рекомендовано" и "обязательно" — это разные вещи!), сфотографировать и заявить с умным видом "Значит,встретимся в суде?"

Короче, на любой наезд начальства отвечать цитатами из всевозможных кодексов. Перебороть свой страх один раз, а потом это войдет в привычку. Отстаивать свои права на работе — не страшно и даже весело.

Люди, убейте в себе раба наконец!

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