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Ученые нашли антитела животных, которые могут предотвратить заражение штаммом «Дельта»

  • 25.08.2021, 15:29
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Ученые нашли антитела животных, которые могут предотвратить заражение штаммом «Дельта»

Открытие принадлежит бельгийским медикам.

Ученые в ходе исследований выяснили, что антитела ламы могут помочь предотвратить заражение COVID-19, вызванное более заразными штаммами. Открытие принадлежит бельгийским медикам и, по оценкам экспертов, оно может быть использовано для производство препаратов в будущем, пишет cursorinfo.co.il.

Группа исследователей из Центра медбиотехнологии VIB-Ugent в Генте в ходе лабораторных испытаний выявила, что выделенные из тканей ламы антитела снижают вирулентность COVID-19 и его штаммов.

По словам исследователей, антитела к COVID-19, обнаруженные у лам, были необычно маленькими и это стало преимуществом, которое позволило им связываться со спайковым белком вируса. Такая манипуляция не позволяла ковиду заражать клетки.

Ученые уверены, что их открытие станет огромным шагом вперед в борьбе с пандемией, так как на основе клеток ламы можно будет создавать лекарства для профилактики ковида, особенно это важно на фоне появления новых, более агрессивных и опасных штаммов.

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