Сколько стоит набор канцтоваров для первоклассника?2
- 25.08.2021, 15:48
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Журналисты выяснили, как изменилась его цена за 5 лет.
Intex-press, взяв список канцелярских товаров для первоклассника, посмотрела, сколько они стоят, посчитала, во сколько обойдется этот минимальный школьный набор, а также сравнила сегодняшние цены и 2016 года.
За основу журналисты взяли список, который выдавали родителям в школах несколько лет назад, хотя, возможно, в каких-то учреждениях образования он длиннее или, наоборот, короче. И направились с ним в одно из торговых заведений Барановичей в центре города.
После сбора цен (брали минимальные) и сравнения их со стоимостью таких же товаров в 2016 году, оказалось, что многое из «канцелярщины» подорожало.
ТОП-3 самых подорожавших товаров
На первом месте оказался веер согласных – за пять лет его цена выросла почти в два с половиной раза: в августе 2016 года он стоил 1,05 рубля, теперь – 2,6 (см. таблицу).
Дальше с небольшим отрывом идет веер гласных. Три рубля сейчас вместо 1,23 в 2016-м.
На третьем месте оказались обложки для книг: за пять лет цена выросла почти в два раза.
Бумага, краски и карандаши подешевели
Оказалось, что есть в списке и товары, которые за это время сбросили цену.
В тройку вошли: цветная бумага – цена снизилась почти в два раза по сравнению с 2016 годом, акварельные краски (8 цветов) – в 1,6 раза, и цветные карандаши (12 штук) – примерно в 1,5 раза.
Подешевели также точилка, простой карандаш и кисточки для рисования.
Итого
Чтобы собрать набор канцтоваров для первоклассника (если покупать все по списку в одном экземпляре), в 2016 году потребовалось бы 31,15 рубля. В этом году – 39,88 рубля.
Таблица. Стоимость канцелярских товаров, в руб.