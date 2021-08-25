Сколько стоит набор канцтоваров для первоклассника? 2 25.08.2021, 15:48

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Журналисты выяснили, как изменилась его цена за 5 лет.

Intex-press, взяв список канцелярских товаров для первоклассника, посмотрела, сколько они стоят, посчитала, во сколько обойдется этот минимальный школьный набор, а также сравнила сегодняшние цены и 2016 года.

За основу журналисты взяли список, который выдавали родителям в школах несколько лет назад, хотя, возможно, в каких-то учреждениях образования он длиннее или, наоборот, короче. И направились с ним в одно из торговых заведений Барановичей в центре города.

После сбора цен (брали минимальные) и сравнения их со стоимостью таких же товаров в 2016 году, оказалось, что многое из «канцелярщины» подорожало.

ТОП-3 самых подорожавших товаров

На первом месте оказался веер согласных – за пять лет его цена выросла почти в два с половиной раза: в августе 2016 года он стоил 1,05 рубля, теперь – 2,6 (см. таблицу).

Дальше с небольшим отрывом идет веер гласных. Три рубля сейчас вместо 1,23 в 2016-м.

На третьем месте оказались обложки для книг: за пять лет цена выросла почти в два раза.

Бумага, краски и карандаши подешевели

Оказалось, что есть в списке и товары, которые за это время сбросили цену.

В тройку вошли: цветная бумага – цена снизилась почти в два раза по сравнению с 2016 годом, акварельные краски (8 цветов) – в 1,6 раза, и цветные карандаши (12 штук) – примерно в 1,5 раза.

Подешевели также точилка, простой карандаш и кисточки для рисования.

Итого

Чтобы собрать набор канцтоваров для первоклассника (если покупать все по списку в одном экземпляре), в 2016 году потребовалось бы 31,15 рубля. В этом году – 39,88 рубля.

Таблица. Стоимость канцелярских товаров, в руб.

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