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Как протестовали союзные республики накануне распада СССР

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  • 25.08.2021, 15:47
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Как протестовали союзные республики накануне распада СССР

Яркий фоторепортаж.

В конце 1991 года прекратил существование Советский Союз. Его распаду предшествовали многочисленные митинги в союзных республиках за суверенитет и независимость. Фоторепортаж акций опубликовало «Настоящее время».

Забастовка рабочих на площади Ленина в Минске. Апрель, 1991 год
Забастовка рабочих на площади Ленина в Минске. Четвертое апреля 1991 года
Тысячи людей во время акции протеста в центре Алматы, 17-18 декабря 1986 года
Сотни тысяч жителей встали в живую цепь, протянувшуюся от башни Длинный Герман в Таллине до башни Гедыминаса в Вильнюсе. Построению живой цепи в Вильнюсе предшествовали митинги, организованные Союзом независимости Литвы. Вильнюс, 23 августа 1989 года
Крымские татары на демонстрации в Краснодаре с требованием вернуть их на родину. Это была первая общенациональная акция протеста, о которой сообщила советская пресса, Шестое марта 1988 года
Митинг, организованный Народным фронтом Молдовы с требованием признать молдавский язык государственным. Июнь 1989 года
Демонстрация в Киеве, организованная Украинским народным движением "Рух", 23 октября 1989 года
Демонстрация в Киеве в честь 71-й годовщины провозглашения в 1919 году Акта об объединении Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство, 21 января 1990 года
Солдат национальной армии Грузии танцует на площади в Тбилиси после провозглашения независимости, 10 апреля 1991 года
Акция протеста на площади Ленина в Душанбе после кровавых столкновений с исламистами, 15 февраля 1990 года
Символические похороны СССР, организованные Союзом независимой украинской молодежи. 30 сентября 1990 года
Митинг Народного движения Украины с требованием независимости от СССР, 30 сентября 1990 года
Танки на Калининском проспекте в Москве во время августовского путча в 1991 году
Митинг в поддержку решения президиума Верховного Совета Молдавской ССР о независимости. 27 августа 1991 года
Житель Баку срыват портрет Ленина 21 сентября 1991 года – через месяц после провозглашения независимости Азербайджана
Столкновения в Дубоссары между сторонниками и противниками отделения Приднестровья от Молдовы, 1 октября 1991 года
Граждане Таджикистана требуют у спикера парламента Рахмона Набиева уйти в отставку, чтобы обеспечить равные возможности для всех кандидатов на президентских выборах, 24 ноября 1991 года
Женщина на акции протеста против захвата советскими войсками телецентра в Вильнюсе после провозглашения выхода Литвы из состава СССР. Москва, 13 января 1991 года
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