Как протестовали союзные республики накануне распада СССР 1 25.08.2021, 15:47

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Яркий фоторепортаж.

В конце 1991 года прекратил существование Советский Союз. Его распаду предшествовали многочисленные митинги в союзных республиках за суверенитет и независимость. Фоторепортаж акций опубликовало «Настоящее время».

Забастовка рабочих на площади Ленина в Минске. Апрель, 1991 год

Забастовка рабочих на площади Ленина в Минске. Четвертое апреля 1991 года

Тысячи людей во время акции протеста в центре Алматы, 17-18 декабря 1986 года

Сотни тысяч жителей встали в живую цепь, протянувшуюся от башни Длинный Герман в Таллине до башни Гедыминаса в Вильнюсе. Построению живой цепи в Вильнюсе предшествовали митинги, организованные Союзом независимости Литвы. Вильнюс, 23 августа 1989 года

Крымские татары на демонстрации в Краснодаре с требованием вернуть их на родину. Это была первая общенациональная акция протеста, о которой сообщила советская пресса, Шестое марта 1988 года

Митинг, организованный Народным фронтом Молдовы с требованием признать молдавский язык государственным. Июнь 1989 года

Демонстрация в Киеве, организованная Украинским народным движением "Рух", 23 октября 1989 года

Демонстрация в Киеве в честь 71-й годовщины провозглашения в 1919 году Акта об объединении Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство, 21 января 1990 года

Солдат национальной армии Грузии танцует на площади в Тбилиси после провозглашения независимости, 10 апреля 1991 года

Акция протеста на площади Ленина в Душанбе после кровавых столкновений с исламистами, 15 февраля 1990 года

Символические похороны СССР, организованные Союзом независимой украинской молодежи. 30 сентября 1990 года

Митинг Народного движения Украины с требованием независимости от СССР, 30 сентября 1990 года

Танки на Калининском проспекте в Москве во время августовского путча в 1991 году

Митинг в поддержку решения президиума Верховного Совета Молдавской ССР о независимости. 27 августа 1991 года

Житель Баку срыват портрет Ленина 21 сентября 1991 года – через месяц после провозглашения независимости Азербайджана

Столкновения в Дубоссары между сторонниками и противниками отделения Приднестровья от Молдовы, 1 октября 1991 года

Граждане Таджикистана требуют у спикера парламента Рахмона Набиева уйти в отставку, чтобы обеспечить равные возможности для всех кандидатов на президентских выборах, 24 ноября 1991 года

Женщина на акции протеста против захвата советскими войсками телецентра в Вильнюсе после провозглашения выхода Литвы из состава СССР. Москва, 13 января 1991 года

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