Талибы запретили вывозить доллары из Афганистана 25.08.2021, 15:48

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Отрезанный от госрезервов и международной помощи «Талибан» усиливает контроль за оборотом твердой валюты.

Отрезанное от государственных резервов и международной помощи, террористическое движение «Талибан» усиливает контроль за оборотом твердой валюты в Афганистане, которая стремительно убегает из страны вместе с тысячами граждан, осаждающими аэропорт Кабула, пишет finanz.ru.

Вывоз долларов из Афганистана отныне категорически запрещается, объявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Он сообщил, что все найденные при пересечении границы доллары будут конфискованы, а «контрабандисты» будут привлечены к отвественности. Под запретом также вывоз любого антиквариата как воздушным путем, так и через сухопутные границы, заявил Муждахид.

США остановили поставки наличных долларов в Афганистан за день до падения Кабула, опасаясь, что самолет с «кэшем» достанется новой власти. Вашингтон также заморозил около 9 млрд долларов резервов ЦБ Афганистана, в том числе золотые слитки на 1,3 млрд, помещенные на хранение в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Тем не менее, талибам могла достаться небольшая часть госсредств, которые находились в Кабуле в хранилищах национального ЦБ. На начало июля это было около 360 млн долларов наличными, а также порядка 2 тонн золота, выяснил Reuters.

Впрочем, какая часть этих активов осталась в Афганистане после бегства чиновников правительства, доподлинно неизвестно.

Экономика Афганистана жила за счет международной помощи, на которую приходилось 85% национального ВВП. Без этих потоков стране грозит «идеальный шторм», поскольку к репрессиям добавится массовый голод, заявил в среду Дэвид Бисли, директор-распорядитель Всемирной продовольственной программы ООН. По его оценке, без еды останутся около 14 миллионов человек, или 25% населения страны. Бисли призвал сообщество выделить 200 млн долларов Афганистану, даже несмотря на сведения о расправах и групповые казнях без суда гражданских лиц и бойцов афганских сил безопасности, сдавшихся в плен.

Как сообщает AlJazeerа, в среду талибы перекрыли доступ в аэропорт Кабула для афганцев, стремящихся покинуть страну. У северных и восточных ворот ночью был установлены КПП, где бойцы «Талибан» проверяют наличие паспорта или приглашения в страну НАТО.

Тех, кто не имеет документы, разворачивают. «Ситуация становится все более удручающей. Есть ощущение нарастающей паники», - рассказывает корреспондент AlJazeerа в Кабуле Чарлз Стретфорд.

Американские военные, размещенные близ аэропорта, называют происходящее «мировая война З» (World War Z), намекая на фильмы о зомби-апокалипсисе,

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