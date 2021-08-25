«У Москвы пылает»: реакция мира на «Крымскую платформу» 25.08.2021, 16:12

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Глава МИД Украины назвал реакцию Кремля на саммит истеричной.

У Москвы и пророссийских медиаресурсов «пылает» из-за успеха киевского саммита «Крымская платформа», целью которого является усиление международного влияния на ускорение деоккупации Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, опубликовав подборку реаций мировых СМИ на саммит, пишет zn.ua.

Комментарии Москвы в подборку не вошли, поскольку министр решил не публиковать «истерические реакции» оккупантов. Скажем лишь, что, например, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участие отдельных стран и организаций международного уровня в «Крымской платформе» Россия считает «посягательством на свою территориальную целостность».

По подсчетам министра, за несколько дней о «Крымской платформе» написали более 300 текстов в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки в Юго-Восточной Азии.

«Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые побывали на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе», — говорит Кулеба.

Реакции мировых СМИ на «Крымскую платформу»

Швейцарская газета Blick выпустила текст с заголовком: «Украина настаивает на своем праве на Крым».

Японское новостное агентство Jiji Press сообщило, что «Крымская платформа призвана сдвинуть вопрос о возвращении Крыма».

Французское международное радио RFI с 35-миллионной аудиторией вышло в эфир 23 августа с таким текстом: «Украина в центре дипломатической активности: сегодня в Киеве происходит запуск Крымской платформы — первого крупного международного саммита, цель которого — решить сложный вопрос деоккупации Крыма... Более сорока стран направили своих высоких представителей в Киев для участия в саммите, несмотря на возмущение и давление Кремля».

Бразильское издание Estado De Minas написало: «Представители почти 50 стран мира собрались в Киеве, чтобы прекратить оккупацию украинского полуострова Крым».

Британское издание The Economist констатировало: «Президент Зеленский стремится прежде всего вернуть Крым назад в повестку дня мировой дипломатии... поразительно, что он получил так много поддержки».

Болгарское издание Frognews тоже похвалило инициативу Киева: «Крымская платформа не только сохранит Крым в центре внимания, но и напомнит России о том, что она сделала. Напомнит, что рано или поздно ей придется вернуть временно оккупированный Крым и взять на себя ответственность за свои действия».

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