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«Надо гнать в шею Синепалого и всю его шайку»

  • 25.08.2021, 16:21
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«Надо гнать в шею Синепалого и всю его шайку»
Фото: ТАСС

Мы должны закончить начатое в августе 2020-го.

- С праздником, друзья! С Днём Независимости! Ровно 30 лет назад в этот августовский день Беларусь стала независимым суверенным государством, пишет телеграм-канал «БОР».

Однако, так ли это на самом деле, действительно ли мы стали по-настоящему независимыми? На протяжении более 70-ти лет, после Октябрьского переворота, не только беларусы, но и почти все народы бывшей Российской империи попали под новую зависимость — тотальную идеологическую зависимость от провозглашенной гегемонии пролетариата и одной единственной партии!

До последнего своего вздоха совковая пропаганда вбивала новым поколениям «строителей коммунизма» необходимость раздувания пожара мировой пролетарской революции и прививала народам «синдром выученной беспомощности»!

Народы не должны были сомневаться в правильности курса партии и в неминуемой победе коммунизма. Люди должны были работать и повиноваться партийным догматам.

К сожалению, маленький глоток свободы и независимости, подаренный нам судьбой с 91-ом по 94-ом, не оказал отрезвляющего действия на менталитет «советских белорусов»! Мы собственными руками вручили судьбу народа и страны очередному колхозно-совковому популисту, разбазаривающему направо и налево страну.

В августе 2020-го мы наконец осознали и почувствовали, что мы — нация! Мы, потеряв более четверти века нашей жизни, должны закончить начатое! Надо дать мощного народного пендаля Синепалому упырю и всей его шайке! Гнать их в шею.

Никто, кроме нас. Всеобщая забастовка и саботаж режима!

Сплачиваемся, готовимся, бастуем!

Стачке быть.

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