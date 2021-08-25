Литва запросила у НАТО группу поддержки из-за ситуации на белорусской границе 25.08.2021, 16:24

В 2021 году более 4 тысяч человек незаконно въехали в страну через границу с Беларусью.

Североатлантический альянс постановил направить в Литву группу поддержки по противодействию гибридным операциям.Это решение, которое было принято единогласно, последовало в ответ на официальную просьбу страны, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на министерство обороны Литвы.

«Мы сталкиваемся с гибридной агрессией режима Лукашенко против Литвы. Приход группы НАТО важен не только для решения проблем, вызванных гибридной агрессией — это еще раз доказывает недружественному международному соседу, что мы не одиноки в этой борьбе, что у нас есть союзники, с которыми мы тесно работаем и в кризисных ситуациях. Мы можем рассчитывать на их сильную поддержку», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По данным министерства, в 2021 году более 4 тысяч человек незаконно въехали в страну через границу с Беларусью.

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