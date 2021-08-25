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Израиль первым в мире пошел на риск ради борьбы с коронавирусом

  • 25.08.2021, 16:34
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Израиль первым в мире пошел на риск ради борьбы с коронавирусом

Страна борется с распространением штамма «Дельта».

В Израиле начали прививать людей третьей бустерной дозой вакцины против коронавируса. Страна пошла на такой шаг первой в мире, пишет «Апостроф».

Прививки делают гражданам в возрасте от 30 лет, которые получили вторую дозу пять месяцев назад. На такой шаг Израиль пошел, чтобы предотвратить распространение штамма "Дельта".

В прошлом месяце страна первой в мире начала предлагать третью дозу COVID-вакцины для людей в возрасте от 60 лет.

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