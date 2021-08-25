Рабочий, бросай инструмент! 25.08.2021, 16:40

фото: ТАСС

Забастовка - наш козырь.

Телеграм-канал «Баста» поделился письмом от читателя:

- Не осталось сомнений, что забастовка это наш козырь. При учете, что все карты у нас на руках, мы окончательно оставим Таракана в дураках. Его время неумолимо уходит. Каждый день находиться на минном поле из-за своих же ошибок просто невозможно. Он загнан в угол настолько, что в каждом из своего окружения видит предателя. Круг приближенных тем временем сужается все сильнее. Вот-вот и тараканья стая разбежится кто-куда, оставив Синепалого один на один со своей шизой.

Забастовка станет победным финалом для всех. Для нас - обычных работяг и для трехпроцентного окружения диктатора. Я уверен, что они сами устали от него, от ненависти со всех сторон. Не понаслышке известно, что их презирают абсолютно все. Начиная от соседей и близких друзей, до кассиров в магазинах.

Но наши цели совсем другие. Мы должны освободить всех незаконно осужденных наших братьев и сестер и смести узурпатора с захваченного им места. Восстановим правосудие в нашей стране вместе и с большой честью. С возобновленными контрактами начнем строить светлое будущее для нашей страны. Страны с сильными институтами. Где каждый будет услышан.

Стачке быть!

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