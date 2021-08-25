Какие здания на Полесье можно купить за одну базовую? 2 25.08.2021, 16:49

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На продажу выставлены здания в Пинском, Лунинецком и Столинском районах.

19 октября на сайте Белорусской универсальной товарной биржи пройдут электронные торги по продаже недвижимости с начальной стоимостью равной одной базовой величине. На торги выставлено 10 зданий, площадью от 62,3 кв.м до 2.804,5 кв.м. Среди лотов есть недвижимость, которая находится на Полесье, пишет сайт media-polesye.by.

Так, в Пинском районе с начальной стоимостью в одну базовую можно приобрести двухэтажное кирпичное здание Кончицкой базовой школы. Общая площадь более 2,8 тысяч кв.м.

В Лунинецком районе продают здание детского сада с сооружениями в Лунине, общей площадью больше тысячи «квадратов» и учебное здание с сооружениями в агрогородке Большие Чучевичи, площадью более 1,77 тысячи кв.м.

Три лота находится в Столинском районе. За одну базовую продают здание комплексного приёмного пункта в деревне Ольпень, здание клуба в деревне Деревная и ФАП в Ситицке.

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