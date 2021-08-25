Ученые нашли в Испании охотничий лагерь неандертальцев 1 25.08.2021, 16:52

Они приходили туда в теплое время года.

Команда археологов в Испании нашла охотничий лагерь неандертальцев, который они использовали в теплый период года для добычи животных более 70 тысяч лет назад, сообщает zn.ua.

Известно, что территория современной Испании была одним из центров для жизни неандертальцев. Исследования показали, что местная популяция существовала 430 тысяч лет назад.

Ученые предполагают, что Испания была одним из последних участков, где обитали неандертальцы, которые вымерли примерно 39–41 тысяч лет назад.

Возле Мадрида археологи нашли скальное убежище Навальмаилло, которое расположено в горной местности возле реки Лозойя.

Это убежище площадью в 300-400 квадратных метров, из которых раскопали пока что только около 80 квадратных метров. Здесь нашли подтверждение изготовления каменных орудий, а также останки животных, со следами человеческой деятельности.

Команда археологов изучила скальное убежище Навальмаилло. Они нашли там более 13 000 образцов костей животных. Оказалось, что на стоянке обнаружили останки 21 вида животных, большая часть из которых оказалась взрослыми копытными.

Среди них были степной носорог, дикая лошадь, европейский осел, лань, европейская косуля, а также представители подсемейства козьих. Среди плотоядных животных, чьи останки обнаружили археологи, оказались бурый медведь, берберийский лев, пятнистая гиена, серый волк, обыкновенная рысь, и лесной хорек.

А большая часть обнаруженных на стоянке каменных орудий была изготовлена из кварца, который неандертальцы собрали в окрестностях. Исследования показали, что орудия использовались универсально, например, для разделки мяса и обработки древесины.

Ученые предполагают, что неандертальцы охотились на животных неподалеку от лагеря, а потом уже в убежище разделывали их. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что стоянка Навальмаилло использовалась в качестве охотничьего лагеря.

Скорее всего, такие лагеря, неандертальцы использовали периодично, и в теплое время года, когда в окрестностях стоянки было много добычи.

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