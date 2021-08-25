«Новая Беларусь сможет рассчитывать на инвестиции, которые сильно помогут построить страну» 25.08.2021, 17:17

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Фото: AFP

Эксперт о том, что происходит с белорусским бизнесом.

За последний год десятки (если не сотни) тысяч белорусов были вынуждены покинуть свой дом и уехать за границу из-за реальных или предполагаемых политических преследований. Среди них оказалось немало бизнесменов, которые закрыли свои компании в Беларуси и сами или всей командой уехали начинать свое дело с нуля в другой стране. Каков масштаб релокации компаний, как белорусские реалии сделали бизнесменов конкурентоспособными на зарубежных рынках и навсегда ли Беларусь потеряла предпринимателей, уехавших в 2020 и 2021 годах? Zerkalo.io поговорило об этом с Евгением Бурым, бывшим чиновником Министерства по налогам и сборам и экс-консультантом Совета безопасности, сооснователем Association of Belarusian Business Abroad, которая занимается консультациями и поддержкой переехавших за границу компаний и предпринимателей из Беларуси.

«Бизнес-иммигрант имеет огромный потенциал для экономики»

— Ваша ассоциация проводит форум по вопросам легализации и развития бизнеса за границей. Неужели из Беларуси переехало так много компаний и предпринимателей, что потребовалось создание целой ассоциации и форум с привлечением экспертов по организации и легализации бизнеса в Украине и странах ЕС?

— Здесь как раз туман, который мы должны развеять. Сейчас у нас есть лишь примерные оценки количества выехавших бизнесменов, так как отследить их точное число очень сложно. Связано это с тем, что большая часть предпринимателей в связи с событиями в Беларуси выезжали не только по бизнес-визам, но и по другим, в том числе гуманитарным. Поэтому судить о ситуации мы можем пока лишь на основании косвенных факторов.

Есть информация, что число действующих бизнесменов с белорусскими корнями в Украине сейчас превышает 15 тысяч юрлиц и ИП. В Польше их число меньше на порядок, но виден прирост. Количество фирм с белорусскими корнями в Польше выросло с 1500 в августе прошлого года до 2 тысяч в августе этого года. И это не считая IT, многие из которых осели пока в инкубаторах и числятся их работниками или сотрудниками польских фирм.

По данным международной консалтинговой фирмы CBRE, примерно в 2600 польских бизнесах хотя бы одним из акционеров является белорусская компания или лицо с белорусским гражданством, пишет DW. Вице-министр экономики и инноваций Литвы в мае этого года сообщала, что на тот момент 43 компании из Беларуси занимались релокацией в Литву, а 37 рассматривали такой вариант. Всего же интерес к Литве на тот момент проявило около 110 белорусских компаний.

Цифры роста фирм белорусов в Польше впечатляют. И это несмотря на почти полное отсутствие программ поддержки и огромное количество трудностей, с которыми сталкиваются белорусские бизнесы в новой стране.

Мы убеждены, что сложившаяся ситуация требует особого внимания. И правительства стран, куда приходят бизнесы с белорусскими корнями, заинтересованы в управляемости и урегулировании процессов адаптации новых компаний не меньше нашего, так как бизнес-иммигрант имеет в себе огромный потенциал для экономики. Для всех становятся все более очевидными необходимость и актуальность создания бизнес-ассоциаций и проектов, направленных на поддержку белорусских компаний за рубежом.

Бизнес уезжает от преследования и репрессий

— Какие бизнесмены активно уезжают из Беларуси кроме IT и какие страны у них наиболее популярны?

— Сложно выделить какие-то определенные секторы экономики или типы бизнеса, так как при принятии решения о релокации эти факторы не являются решающими. Естественно, IT и другим компаниям с основным капиталом в интеллектуальной собственности релоцироваться проще, так как большинство таких бизнесов и так ориентированы на западного клиента и им надо всего лишь перевезти сотрудников, арендовать новый офис в другой стране и зарегистрировать новое юрлицо (хотя и это далеко не так легко, как кажется на первый взгляд).

Исходя из нашего опыта общения с представителями разных бизнесов можно сказать, что практически все релоцирующие компании объединяет одно: преследование и репрессии со стороны властей Беларуси и понимание того, что дальше будет только хуже. Поэтому те, кто может еще спасти хотя бы часть своего капитала, стараются это сделать до того, как спасать будет нечего. Всем очевидно, что режим нацелен на сохранение власти любой ценой, даже если это будет означать банкротство тысяч предприятий, которые не переживут многочисленные проверки и поборы.

Чаще всего белорусы выбирают для релокации граничащие страны в силу давних, возможно родственных связей, ментальной схожести. Это в первую очередь Украина, Польша, Литва и Латвия. Но при общении с белорусами зарубежья мы видим, что спектр стран очень большой — от Чехии до Австралии.

— Какие настроения у переехавшего бизнеса: собираются надолго устраиваться в новой стране или переезд воспринимают как временный?

— Те бизнесмены, с кем довелось пообщаться нашей команде, не относят себя ни к той, ни к другой категории, потому что так далеко не заглядывают и не знают, как сложится их судьба в новой для них стране. Чаще всего люди просто хотят начать работать, а дальше будут смотреть по обстоятельствам. Вполне возможно, что какие-то бизнесы настолько плотно и успешно интегрируются в новые страны, что могут и не захотеть возвращаться в Беларусь. С другой стороны, предприниматель всегда ищет возможности, и если в новой Беларуси они будут более перспективные, чем где-либо еще, то нехватки в желающих вернуться не будет. Тем более что в современном мире многие бизнесмены работают сразу в нескольких странах.

Во время форума будет интересно провести опрос на эту тему, чтобы лучше почувствовать настроения предпринимателей.

Кстати, один из запросов участников был о том, чтобы одна из тем форума касалась психологических аспектов миграции: как для самого предпринимателя, так и его близкого окружения, команды. Из этого мы видим, что бизнесмены подходят к переезду крайне ответственно. Для них это марафонская дистанция. И чтобы пройти ее эффективно, нужна в том числе психологическая подготовка, правильный психологический настрой.

«Не столь важно, будут ли возвращаться бизнесмены в Беларусь. Важнее помочь им сейчас»

— Белорусская экономика теряет что-то при масштабном переезде микро- и малых компаний и бизнесменов?

— В первую очередь то, что лежит на поверхности, — это рабочие места, налоги, инвестиции. Но вместе с этим идет отток креатива, инноваций, становится все меньше интересных бизнес-идей и концепций. Кроме этого, теряются и многие основы гражданского общества, так как малые бизнесы в средних и малых населенных пунктах играют и социальную роль: ресторанчик или пиццерия становятся местом встречи и проведения общественных мероприятий, в салонах красоты обсуждаются локальные проекты помощи нуждающимся семьям, детские развивающие учреждения готовят детей к будущему и помогают родителям обмениваться опытом.

Чтобы остановить отток предпринимателей, нужны качественные изменения в отношениях бизнеса и государства. Важно, чтобы люди когда-нибудь смогли доверять государству, а алгоритмы взаимодействия и правила игры были прозрачными и построенными на взаимном уважении, чтобы государство не только брало, но и давало что-то взамен: гранты, льготные кредиты, финансовую поддержку в кризисные времена, обучение, стимулы для расширения бизнеса. И в то же время — чтобы налоговые органы перестали быть карательными.

Все эти решения кажутся простыми и очевидными. Они давно применяются в развитых странах, поэтому мы знаем, что это возможно, нужна лишь политическая воля. Мы верим, что в Беларуси будущего именно так и будет.

— Каковы шансы, что белорусские предприниматели найдут себя и будут конкурентоспособными в других странах?

— Как говорит наша коллега из канадской диаспоры, белорусы хорошо живут везде, кроме Беларуси.

Однозначно, наши бизнесмены закалены и очень стрессоустойчивы, готовы работать в условиях, весьма далеких от идеала и с очень слабо прогнозируемым бизнес-климатом. Подобный опыт выживания компаний в тяжелых условиях, безусловно, дает большие шансы на успех.

Бизнесмены с опытом работы в Беларуси — это как спортсмены-бегуны, которые тренировались в горах в условиях пониженного уровня кислорода и с грузом на ногах, а потом приехали на соревнования на уровне моря и бегут без груза.

Что же касается других факторов успеха, таких как адекватная оценка рынка, определение и страхование основных рисков, выявление высокоприбыльных ниш и поиск надежных партнеров, — то с этим как раз планирует помогать наша ассоциация.

— А теперь не о настроениях в бизнес-среде, а о ваших оценках: вернутся ли бизнесы назад, когда политический кризис разрешится?

— На наш взгляд, не столь важно, будут возвращаться бизнесмены в Беларусь или нет. Что намного важнее — это оказание помощи компаниям именно сейчас, когда они больше всего в ней нуждаются. Тем самым белорусские предприниматели ощутят на себе солидарность и чувство плеча, что неизменно перерастет в финансовый патриотизм. Благодаря этому в будущем, даже если сама компания не вернется, новая Беларусь сможет рассчитывать на инвестиции этого бизнесмена, что сильно поможет построить новую страну.

В истории других стран уже не единожды принцип финансового патриотизма помог значительно ускорить развитие общества и экономики. Именно на это мы в своей деятельности и собираемся опираться.

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