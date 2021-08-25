Талибы заставили открыться банковские учреждения из-за роста цен
- 25.08.2021, 17:25
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Боевики столкнулись с нехваткой наличных средств.
В столице Афганистана Кабуле впервые после захвата власти талибами заработали банки, сообщает WP (перевод – korrespondent.net) в среду, 25 августа.
Отмечается, что талибы приказали банкам возобновить работу из-за роста цен.
После открытия банков у них выстроились очереди, люди пытаются снять наличные в банкоматах.
По данным WP, банки заставили открытьcя, поскольку режим талибов столкнулся с нехваткой наличных средств и надвигающимся гуманитарным кризисом.
«Пришло время людям работать на свою страну», - сказал официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.
Также сообщается, что цены на бензин, муку и рис стремительно растут.