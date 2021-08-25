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Талибы заставили открыться банковские учреждения из-за роста цен

  • 25.08.2021, 17:25
  • 2,938
Талибы заставили открыться банковские учреждения из-за роста цен
Фото: Reuters

Боевики столкнулись с нехваткой наличных средств.

В столице Афганистана Кабуле впервые после захвата власти талибами заработали банки, сообщает WP (перевод – korrespondent.net) в среду, 25 августа.

Отмечается, что талибы приказали банкам возобновить работу из-за роста цен.

После открытия банков у них выстроились очереди, люди пытаются снять наличные в банкоматах.

По данным WP, банки заставили открытьcя, поскольку режим талибов столкнулся с нехваткой наличных средств и надвигающимся гуманитарным кризисом.

«Пришло время людям работать на свою страну», - сказал официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

Также сообщается, что цены на бензин, муку и рис стремительно растут.

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