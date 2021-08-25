Почему в белорусских магазинах пропала курица? 4 25.08.2021, 17:40

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В стране остается минимум, чтобы полки не пустовали.

Читатели сообщают, что уже несколько недель в белорусских магазинах наблюдаются проблемы с наличием в продаже куриных тушек и полуфабрикатов из этой птицы. Проблема затронула не только торговлю, но и детские сады, общепит. «Заказать курицу с оптовых баз по безналу просто невозможно. И проблема такая — с февраля. За полгода наш поставщик выполнил нашу заявку только один раз», — рассказывает владелец кафе. Работники птицефабрик говорят, что причин у сокращения ассортимента курицы несколько. Zerkalo.io попыталось разобраться в ситуации и узнать, куда пропали куры.

Покупатели: «На месте курицы лежит индейка. Курицы нет не только охлажденной, но и замороженной»

Как рассказывают покупатели, перебои с наличием курицы на прилавках наблюдаются уже давно. Однако несколько недель назад ситуация обострилась: стало проблематично найти не только птицу целиком, но и полуфабрикаты из нее. А в некоторых магазинах и вовсе нет ничего куриного, кроме колбасок и охлажденных котлет.

— С курицей проблема уже почти месяц, — рассказывает покупательница, которая часто заходит в гипермаркет одной из крупных торговых сетей. — На месте курицы лежит индейка. Курицы нет не только охлажденной, но и замороженной.

Про полное отсутствие куриной продукции нам написало больше 10 человек. Они подтвердили свои слова фотографиями пустых лотков или заполненных другим товаром в отделе с «охлажденкой».

Минчанка Екатерина говорит, что перед выходными обошла четыре магазина в поисках куриных крылышек для пикника на природе, но добыть их ей так и не удалось.

— Про то, что начиная с февраля цены на курицу выросли на 2−3 рубля, я даже говорить не буду. Но раньше хотя бы не было проблемой найти ее в магазине. В магазинах у дома сперва пропали тушки — охлажденные, за ними замороженные. Но разделанной курицы было много: и ножки, и бедрышки, и грудки, и крылья, и окорочка, бывали четвертины. Потом и это стало пропадать: то ножек нет, то грудок. А перед прошлыми выходными хотела купить крылышки для пикника. Обошла четыре магазина, но так их и не нашла. В одном магазине были только ножки, грудки и филе, во втором — филе и ножки, в третьем и четвертом вообще ничего охлажденного, только заморозка — грудки, ножки и какие-то суповые наборы, — рассказывает девушка. — Спросила у продавцов, они говорят, что курицы сейчас поставляют меньше, а спрос большой. Поэтому все быстро заканчивается.

Конкретно про отсутствие крылышек в продаже написал нам покупатель из Мозыря.

— Крылья куриные в городе очень тяжело найти, и это не первую неделю. Буквально в пятницу был в двух магазинах «Смак», в «Соседях», в «Евроопте» — и нигде не было крыльев, — написал читатель.

— Про тушки курицы, уже давно замечаю, что они редко появляются в магазинах. Но сейчас даже в фирменных магазинах Дзержинской птицефабрики отдел с охлажденной разделкой пустой. Готовой продукции — паштетов, колбас, сосисок — хватает, — делится наблюдениями еще одна покупательница.

Про отсутствие кур в фирменных магазинах рассказали не только жители Минска, но и райцентров.

— В магазинах «Петруха» как ни зайдешь, курицы нет. Спрашиваешь у продавцов, был ли завоз, твердят в один голос: «Конечно же, был! Каждый день завозят кур, просто уже разобрали», — рассказывает житель Жлобина.

Общепит: «Заказать курицу с оптовых баз по безналу практически нет возможности»

Всего по поводу проблем с курицей нам пришло больше 70 сообщений. Не только от обычных покупателей, но и от работников детских садов, столовых и кафе.

— Работаю в кафе. На прошлой неделе пропал цыпленок целиком у поставщиков. С разделкой проблем нет пока, — рассказала работник общепита. Также она добавила, что сейчас перебои не только с курицей, но и с другими продуктами. Кроме того, на многие выросли цены.

— Свинина и говядина поднимается в цене с каждой поставкой. Перебои с шейной частью свинины, цена на нее уже поднялась до 17,5 рубля. А в начале лета была по 13 рублей. При заказе зелени была шокирована ценой на отечественный укроп: 18 рублей за килограмм. Базилик — по 44 рубля за кило. Это притом что всегда дорогой салат Лолло Росса, привозимый из Италии, стоит 38 рублей за кило.

А вот еще один работник общепита отмечает, что проблемы с поставками курицы у них начались уже в феврале этого года.

— С птицей проблема с зимы. Заказать курицу с оптовых баз по безналу практически нет возможности. Наш поставщик за полгода только один раз смог выполнить нашу заявку, — рассказал нам он.

Работники детсадов в Минске и Жодино написали, что «курицу не всегда привозят, когда надо, есть перебои».

— Птицу в тушках нам не привозят уже с апреля и до сих пор, — написал работник студенческой столовой.

Торговля: «Мы заказываем, просто у поставщиков не всегда есть в наличии товар»

Мы поинтересовались у работников магазинов, почему ассортимент птицы сократился. Все они в один голос говорят, что прикладывают максимум усилий, чтобы товар был в наличии. Однако не все зависит от розничной торговли.

— Во-первых, курица входит в ассортиментные перечни, которых мы должны придерживаться. Мы делаем все возможное, чтобы выполнять все предписанное нам. Поэтому речи о том, что магазины чего-то не заказывают, быть не может. Мы заказываем. Просто у поставщиков не всегда есть в наличии товар. Нам стали отпускать гораздо меньше тушек. Мы уже забыли, что такое самим делать разделку. Ее почти всю нам поставляют уже в готовом виде. Соответственно, дороже, чем если бы мы ее сделали сами, — рассказывает работник гипермаркета одной из крупных торговых сетей. — Во-вторых, из-за того, что курицы стало меньше и ее сложнее достать, многие стали закупаться впрок. Приезжают, загружают в тележку 10 тушек — и на кассу. Поэтому тем, кто приходит позже, товара уже не достается, и возникает ощущение, что курицы вообще нет.

На вопрос, что говорят поставщики по поводу сокращения количества товара, продавец отвечает так:

— Да всем известно, что курица уезжает в Россию, потому что там за нее больше дают. В стране остается минимум, который нужен, чтобы полки совсем не пустовали. На самом деле проблема началась не сейчас, а еще зимой. Уже тогда были первые звоночки.

Про отсутствие товара у производителей и поставщиков рассказали и еще несколько продавцов.

— Занимаемся розничной торговлей. Тушек нет на фабриках. Ни охлажденных, ни замороженных. Следовательно, у нас на прилавках птицы тоже нет, — сообщил работник торговли.

— По Минску невозможно заказать птицу. Товароведы берут все, что можно, даже разделанную птицу, — рассказала сотрудница еще одного магазина. — Цены на поставки выросли. Крыло, для сравнения, у нас на прилавках было примерно по 3,5 рубля, а сейчас по 4,5−5 рублей.

— У меня небольшой магазинчик. Работаю с Барановичской птицефабрикой «Дружба». Проблема с курицей у нас началась где-то месяц назад. В тушке курицу не давали, только разделку. А последние две недели вообще ничего не дают. Сказали, что после 20 августа начнут отпускать, но до сих пор тишина, — рассказывает владелец магазина. — Цены на товар пока стояли на месте. Но непонятно, что будет, когда снова появится курица.

Работники сферы доставки продуктов также подтверждают, что предприятия стали отпускать курицы в разы меньше.

— На загрузке товара видел, как курицу массово загружали в фуры с российскими номерами. Могу предположить, что наша птица уезжает в Россию, — рассказал перевозчик.

Работники птицефабрик: «Объемы производства в последнее время у нас только увеличиваются, но птицу вывозят в Россию»

Работники птицефабрик подтверждают, что они сейчас много птицы отгружают в Россию. Кроме того, некоторые из них говорят, что на отдельных предприятиях сократилось поголовье птицы: в начале лета был мор.

Один из поставщиков кормов для птицы рассказал, что сейчас есть проблемы у одной из птицефабрик Гомельской области. Она вообще перестала заказывать сырье для корма.

— У них были вспышки какой-то инфекции. Их пытались локализовать. В итоге фабрика практически остановилась, — рассказывает собеседник. — Говорили, что возобновят производство к октябрю.

Работник одной из птицефабрик рассказал, что мор кур был и у них. Но ничего вопиющего, это стандартное явление, особенно летом.

— Мор в определенной степени присутствует всегда, особенно летом с приходом жары. Во многом это происходит из-за того, что вентиляция не справляется. Что касается болезней, то точно не скажу, были ли они у нас. Но знаю точно, что вакцинировать цыплят стали дополнительными лекарствами по сравнению с зимним периодом, — говорит работник. — Объемы производства в последнее время у нас только увеличиваются. Например, по сравнению с прошлым годом процентов на 20−30 они точно выросли. То есть они сейчас сильно превышают потребности внутреннего рынка. Другой вопрос, что курицу активно вывозят из страны. Если год-два назад постоянно шла речь о забитых складах, то после того, как открылся рынок с Китаем, складских запасов нет. Но основная часть экспорта, как и всегда, идет в Россию. Возле нашей фабрики практически постоянно находятся в ожидании фуры с российскими номерами.

Что касается наличия продукции в магазинах города, то, по словам работника птицефабрики, отсутствия чего-либо он не заметил. Однако добавил, что не часто приобретает куриную продукцию.

Про то, что объемы производства курицы у них не снизились, рассказал работник и другой птицефабрики.

— Все лето работаем чуть ли не в три смены. Однако курицы действительно много где в продаже нет, — отмечает работник фабрики. — Про мор кур ничего не могу сказать.

Один из работников торговли выдвинул такую версию по поводу того, почему пропадают куры из продажи. Мол, некоторые белорусские птицефабрики получают цыплят из импортных яиц. Из-за санкций отдельные поставщики якобы отказались их возить в Беларусь. Поэтому предприятия испытывают дефицит цыплят, пока пробуют наладить этот процесс из собственных яиц.

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