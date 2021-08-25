Глава «Роскосмоса» объявил о планах запустить на орбиту Земли мышей, гекконов и «разных насекомых» 4 25.08.2021, 18:10

1,094

фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Рогозин объяснил, что животных отправят в зону повышенной радиации.

В 2023–2024 годы "Роскосмос" намерен отправить на орбиту Земли космический корабль с животными. Об этом 24 августа в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У нас запланирована миссия очень важная: "Бион-2" на рубеже 23–24 годов, возвращаемый аппарат, на котором полетят у нас мышки, гекконы, разные насекомые, мухи-дрозофилы и так далее. Почему они летят? Они летят на ту орбиту, на которой мы планируем разместить российскую орбитальную служебную станцию", – сказал он.

Глава "Роскосмоса" объяснил, что речь идет о "более радиационно нагруженной орбите, так называемой солнечно-синхронной".

"И прежде чем отправить туда людей, мы, конечно, проводим такого рода биологические эксперименты", – объяснил Рогозин.

Он подчеркнул, что лабораторные животные играют колоссальную роль там, где речь идет о выяснении всего, что представляет собой угрозу для человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».