Белорусские сигареты нашли на российско-латвийской границе 25.08.2021, 18:20

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Таракан ежедневно пытается поставлять контрабанду в соседние страны.

Псковские таможенники нашли три партии белорусских сигарет на российско-латвийской границе.

На таможенном посту «Скангали» тайники с сигаретами обнаружили в семи вагонах грузового поезда. Из технологических полостей извлекли 2500 пачек белорусских сигарет. Их стоимость оценивается в более чем 100 тысяч белорусских рублей.

На таможенном посту «Посинь» в Себежском районе нашли 498 пачек белорусских сигарет. Их прятали в сливных горловинах железнодорожных цистерн.

Еще одну партию сигарет белорусского производства выявили на таможенном посту «Бурачки». Гражданин Германии пытался вывезти из России 186 пачек сигарет под обшивкой легкового автомобиля.

Во всех трех случаях сигареты были изъяты. Возбуждены административные дела, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС РФ.

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