Johnson & Johnson заявляет об увеличении антител в девять раз после бустерной дозы 25.08.2021, 18:24

1,542

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Однократная вакцина также вызывает сильную и устойчивую иммунную реакцию.

Компания Johnson & Johnson, производитель однократной вакцины Janssen против COVID-19, заявила об увеличении количества антител в 9 раз после введения бустерной (второй) дозы вакцины, передает «Укринформ».

«Новые промежуточные данные наших исследований показывают, что бустерная дозавакцины от коронавируса от Johnson & Johnson вызвала быстрое и устойчивое увеличение антител в девять раз выше, чем через 28 дней после прививки первичной однократной вакциной», – отмечают в компании.

Эти данные были получены из двух исследований во время второй фазы, которые проводились в США и Европе. Некоторые примерно из 2000 человек в исследованиях получили бустерные дозы через шесть месяцев после первой дозы вакцины Janssen.

Как сообщают в Johnson & Johnson, их однократная вакцина от COVID-19 вызывает сильную и устойчивую иммунную реакцию, которая продолжается в течение восьми месяцев после вакцинации.

Сейчас компания ведет переговоры с регуляторами в Европе и США о получении разрешения на ввод бустерной дозы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».