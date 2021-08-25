Беларусь вылетела с ЧМ по пляжному футболу 25.08.2021, 18:56

иллюстрационное фото: yauheniol.livejournal.com

Ее лидеров не пустили на турнир из-за того, что они выступили за честные выборы.

Сборная Беларуси по пляжному футболу провалилась на чемпионате мира, так как из состава убрали лидеров из-за их позиции.

В 2019 году сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира, но лидерам той команды не дали сыграть на топ-турнире, их выгнали из команды, так как они подписали письмо за честные выборы и не скрывали своей позиции, пишет «Белсат».

В результате сборную были вынуждены покинуть Иван Миронович, Игорь Бриштень, Денис Самсонов, Валерий Макаревич, Илья Савич и Константин Магалецкий, последнего позже вернули в команду.

В итоге из 14 футболистов, отправившихся на чемпионат мира в Москву, 10 подписали провластное письмо.

На турнире сборная сначала по пенальти победила команду Сальвадора (основное время закончилось со счетом 5:5), а потом бесславно уступила Швейцарии 3:7. 24 августа она уступила 0:5 Бразилии, после чего покинула чемпионат мира.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».