Беларусь вылетела с ЧМ по пляжному футболу
- 25.08.2021, 18:56
Ее лидеров не пустили на турнир из-за того, что они выступили за честные выборы.
Сборная Беларуси по пляжному футболу провалилась на чемпионате мира, так как из состава убрали лидеров из-за их позиции.
В 2019 году сборная Беларуси по пляжному футболу впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира, но лидерам той команды не дали сыграть на топ-турнире, их выгнали из команды, так как они подписали письмо за честные выборы и не скрывали своей позиции, пишет «Белсат».
В результате сборную были вынуждены покинуть Иван Миронович, Игорь Бриштень, Денис Самсонов, Валерий Макаревич, Илья Савич и Константин Магалецкий, последнего позже вернули в команду.
В итоге из 14 футболистов, отправившихся на чемпионат мира в Москву, 10 подписали провластное письмо.
На турнире сборная сначала по пенальти победила команду Сальвадора (основное время закончилось со счетом 5:5), а потом бесславно уступила Швейцарии 3:7. 24 августа она уступила 0:5 Бразилии, после чего покинула чемпионат мира.