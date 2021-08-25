Путин разрешил чиновникам сохранить иностранное гражданство 7 25.08.2021, 19:03

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фото: ap

Увольнять с госслужбы их не будут.

В России некоторые чиновники смогут работать на госслужбе даже при наличии второго гражданства. На официальном интернет-портале правовой информации в среду, 25 сентября, опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому на государственной или муниципальной службе разрешается работать россиянам с иностранным гражданством, от которого они не могут избавиться по независящим от них причинам, передает DW.

В указе отмечается, что в таком случае чиновник сможет работать на должности, "при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне". Госслужащим со вторым гражданством предписано "принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства". Им не следует получать документы, удостоверяющие личность гражданина иностранного государства, и совершать "иные действия" как гражданину другой страны.

В приложении к указу говорится, что оценивать, действительно ли человек не может избавиться от иностранного гражданства, будет комиссия по вопросам гражданства при президенте России.

Всеобщая декларация прав человека гарантирует, что "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство". На практике в некоторых странах процесс отказа от гражданства крайне сложен или даже невозможен.

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