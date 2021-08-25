В Литве перехватили белорусские сигареты на 87 тысяч евро 3 25.08.2021, 19:29

1,328

Водитель, автомобиль и сигареты были задержаны.

Литовские таможенники задержали очередную партию контрабандных сигарет из Беларуси. Их везли на фуре через пункт пропуска «Тверячюс».

Водитель грузового автомобиля, гражданин Беларуси, пересекал границу ночью 22 августа. Он заявил, что следует в Литву порожним, чтобы забрать оттуда груз. При осмотре машины с помощью лазерного дальномера оказалось, что полуприцеп внутри был значительно короче, чем снаружи. Кроме этого, при просверливании стены таможенники обнаружили следы табака на сверле.

Как выяснилось, в передней части полуприцепа за фальшстенкой был оборудован тайник, в котором были спрятаны около 25 тысяч пачек сигарет. Их стоимость с учетом налогов оценивается в 87,5 тысячи евро, сообщает литовская таможня.

Водитель, автомобиль и сигареты были задержаны. Начато досудебное расследование.

фото: lrmuitine.lt

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».