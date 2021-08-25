В Полоцком райисполкоме совсем туго с деньгами

В Полоцком райисполкоме совсем туго с деньгами2
- 25.08.2021, 20:02
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Госконтроль рекомендовал Полоцкому райисполкому реже подметать в кабинетах для экономии.
Проверка Комитета госконтроля выявила неэкономное расходование бюджетных средств чиновниками Полоцкого райисполкома, сообщает пресс-служба КГК.
Для экономии представители КГК предложили чиновникам Полоцкого райисполкома убирать помещения в два раза реже.
Сейчас в райисполкоме действует норма о ежедневном подметании и мытье пола, один раз в две недели должно происходить обметание стен, потолков и колонн, а окна нужно мыть ежемесячно. Снижение этой периодичности вдвое поможет сократить 30% ставок уборщиц.